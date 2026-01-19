  • News24
Verde

Regione Liguria: dal 28 gennaio aperto il bando per l’efficientamento energetico delle imprese

La misura dispone di una dotazione economica complessiva di 8,3 milioni di euro

pannelli fotovoltaici

Liguria. Prende il via una nuova finestra del bando regionale a sostegno degli interventi di efficientamento energetico rivolti a micro, piccole, medie e grandi imprese liguri. La misura, a valere sull’azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, dispone di una dotazione economica complessiva di 8,3 milioni di euro.

Per le micro, piccole e medie imprese, l’agevolazione può arrivare a coprire fino al 90% dell’investimento, così articolata: contributo a fondo perduto fino al 43%, finanziamento agevolato all’1,50% fino al 45% e un ulteriore 3% per l’abbattimento dei costi di garanzia.

Per le grandi imprese è previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

Le domande possono essere presentate attraverso il sistema “Bandi online” di Filse dal 28 gennaio al 3 febbraio, con apertura della modalità offline dal 22 gennaio.

“Un ringraziamento all’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana e all’assessore all’energia Paolo Ripamonti per l’impegno concreto nel sostenere la transizione energetica delle imprese liguri e nel promuovere uno sviluppo economico più moderno e sostenibile”, commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

