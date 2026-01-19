Regione Liguria: dal 28 gennaio aperto il bando per l’efficientamento energetico delle imprese

Liguria. Prende il via una nuova finestra del bando regionale a sostegno degli interventi di efficientamento energetico rivolti a micro, piccole, medie e grandi imprese liguri. La misura, a valere sull’azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, dispone di una dotazione economica complessiva di 8,3 milioni di euro.

Per le micro, piccole e medie imprese, l’agevolazione può arrivare a coprire fino al 90% dell’investimento, così articolata: contributo a fondo perduto fino al 43%, finanziamento agevolato all’1,50% fino al 45% e un ulteriore 3% per l’abbattimento dei costi di garanzia.

Per le grandi imprese è previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

Le domande possono essere presentate attraverso il sistema “Bandi online” di Filse dal 28 gennaio al 3 febbraio, con apertura della modalità offline dal 22 gennaio.

“Un ringraziamento all’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana e all’assessore all’energia Paolo Ripamonti per l’impegno concreto nel sostenere la transizione energetica delle imprese liguri e nel promuovere uno sviluppo economico più moderno e sostenibile”, commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.