Regione, la denuncia del PD: “Lavoratori precari licenziati all’Ispettorato agrario”

Liguria. “La destra che guida la Regione Liguria crea precarietà e, dopo aver creato precarietà, genera disoccupazione”. È l’accusa lanciata da Davide Natale e Carola Baruzzo, consiglieri regionali del Partito Democratico.

“Dopo quanto accaduto in sanità, con il licenziamento di decine di lavoratori e lavoratrici a seguito dell’internalizzazione dei servizi di Oss e di assistenza territoriale, in questi giorni si consuma un altro problema di non poco conto – affermano i consiglieri Dem -. Il personale assegnato al settore agricoltura, in particolare quello dell’Ispettorato agrario regionale, ha subito negli anni un decremento del 50%, come più volte denunciato anche dalla Rsu della Regione. A questa carenza si è fatto fronte ricorrendo a lavoratori assunti con contratti interinali. Si tratta di persone che da molto tempo, in alcuni casi da anni, prestano la propria attività passando da un rinnovo contrattuale all’altro, maturando legittime aspettative di continuità lavorativa”.

“Il 20 gennaio – denunciano Baruzzo e Natale – è arrivata la doccia fredda: i contratti, in scadenza il 31 gennaio, non saranno rinnovati, lasciando nello sconforto decine di lavoratori e lavoratrici. Un ente come la Regione dovrebbe essere impegnato a creare occupazione, e soprattutto buona occupazione, ed essere un esempio nella tutela dei diritti dei lavoratori. Invece la destra usa le persone e, quando ritiene di non averne più bisogno, le scarta come fossero oggetti caduti in disuso”.

“Quanto sta accadendo avrà ripercussioni pesanti sulle attività del Dipartimento e, di conseguenza, anche sulle imprese: una riduzione così drastica del personale si traduce inevitabilmente in una minore capacità istruttoria delle domande. A meno che non si decida di fare meno bandi, e in quel caso la beffa sarebbe doppia. Presenteremo un’interrogazione per capire come la Regione intenda intervenire per evitare quanto prospettato” concludono.