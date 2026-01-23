Regione, i consiglieri regionali Vaccarezza e Invernizzi hanno incontrato a Gerusalemme il Cardinale Pierbattista Pizzaballa

Gerusalemme. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, una delegazione di Regione Liguria, ha incontrato a Gerusalemme il Patriarca, Sua Beatitudine Card. Pierbattista Pizzaballa.

“E’ stato un vero onore, scrivono in una nota i Consiglieri, incontrare il Patriarca di Gerusalemme dei Latini: a nome di Regione Liguria e del Presidente Bucci lo abbiamo ringraziato di cuore per la disponibilità, la cortesia e l’attenzione”, dichiara.

“Il Cardinale – proseguono – è un uomo di grande cultura e di grande lucidità nell’analisi dell’attuale situazione in quelle terre. Il Patriarca esprime quella misura e quell’equilibrio che caratterizzano il ruolo importante ed il peso della Chiesa Cattolica a Gerusalemme e nel mondo intero. Il Card. Pizzaballa è sempre stato il punto di riferimento, spesso ignorato, per garantire questo equilibrio, sia nelle questioni diplomatiche, sia per quanto riguarda il tema degli aiuti umanitari. In ogni occasione la sapiente mediazione offerta dal Patriarca è stata di fondamentale importanza. Nessuno dimentica la sua offerta di scambio con gli ostaggi nei giorni immediatamente successivi al 7 Ottobre 2023”.

Il Consigliere Vaccarezza aggiunge una nota personale: “Per me questa era la prima uscita nella veste di Consigliere incaricato alle Relazioni Internazionali, e credo che difficilmente avrebbe potuto esservi occasione di più alto profilo e di più grande significato politico per la Regione Liguria che mi onoro di rappresentare”.