Regione, al via il bando ai Comuni per i progetti sport, ecco il bando per i comuni liguri

Liguria. La Regione Liguria ha aperto il bando EDA-Z rivolto ai Comuni liguri per sostenere progetti sportivi ed educativi all’aperto dedicati ai giovani tra i 12 e i 25 anni. L’iniziativa, finanziata con circa 100mila euro di fondi europei, prevede il sostegno a due progettualità sul territorio regionale.
I progetti dovranno ispirarsi alla metodologia Eda-Z, che promuove il contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente, la socializzazione e lo sviluppo dell’autonomia, valorizzando lo sport outdoor e il turismo esperienziale.
È previsto anche lo svolgimento di almeno quattro attività gratuite aperte alla cittadinanza.
Le domande potranno essere presentate dal 19 gennaio al 27 febbraio tramite lo sportello online di Regione Liguria.
“Un ringraziamento all’assessore regionale allo Sport Simona Ferro per l’impegno nel favorire l’utilizzo dei fondi europei a sostegno dei territori e delle nuove generazioni” afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.
L’avviso prevede la selezione di due progetti, che dovranno riguardare l’allestimento di aree dedicate all’organizzazione di attività sportive ed educative all’aperto, nel rispetto degli elementi qualificanti della metodologia Eda-Z, come il contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente e la promozione della socialità. Ogni progetto dovrà inoltre garantire almeno quattro momenti di attività gratuita aperta ai cittadini durante il periodo di realizzazione.
Ciascun comune potrà presentare un’unica proposta progettuale, anche in forma associata con altri comuni convenzionati tra loro. È prevista la collaborazione con soggetti attuatori qualificati, quali società e associazioni sportive, enti del terzo settore e operatori turistici. I contributi saranno assegnati esclusivamente ai primi due progetti collocati in graduatoria. Le domande potranno essere presentate dal 19 gennaio al 27 febbraio esclusivamente attraverso la piattaforma digitale dello sportello online di Regione Liguria, che sarà resa operativa per l’invio delle candidature.