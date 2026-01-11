Rammarico Millesimo contro il Pietra Ligure, Macchia: “Pareggio che non mi soddisfa, volevo vincere”

Millesimo. C’è rammarico al termine dei novanta minuti per Macchia. Il big match di Eccellenza tra Millesimo e Pietra Ligure termina in equilibrio totale nel risultato, al netto di una sfida godibile che ha lasciato tutti i presenti con il fiato sospeso. Ndiaye apre le marcature, le chiude Insolito su rigore a poco dal termine, lasciando con l’amaro in bocca il tecnico valbormidese che ha visto sfumare un ipotetico +6 sul secondo posto occupato proprio dai biancocelesti.

“Sicuramente sono partite tirate, quindi non è che si possa buttare via tutto – dichiara Macchia -. Abbiamo avuto qualche assenza, soprattutto tra i giocatori più fisici, e la partita non è stata fortunatissima da questo punto di vista”.

Sulla partita: “Nel secondo tempo avevamo lasciato il pallino del gioco a loro, ma senza correre particolari rischi: il nostro portiere non ha dovuto fare grandi parate, solo qualche uscita. È chiaro che, a pochi minuti dalla fine, pareggiare in questo modo dispiace. La palla era nostra, poteva diventare una situazione favorevole per noi, poi c’è stato uno scivolone, la palla è passata, un bel passaggio, un intervento un po’ ingenuo e abbiamo concesso un rigore che penso ci fosse. Nasce tutto da una concatenazione di eventi sfortunati incredibili. Loro comunque non rubano nulla, perché hanno fatto la loro partita”.

Il dispiacere è presente nei giallorossi: “La gara si stava indirizzando nel modo giusto. E anche dal primo tempo: abbiamo commesso qualche errore tecnico, qualche passaggio sbagliato, siamo stati un po’ intermittenti. Però quando ci siamo accesi abbiamo fatto delle ottime cose, buone combinazioni, siamo arrivati a concludere più di loro. Abbiamo preso il palo con Villar che poteva essere il 2-0: nel primo tempo potevamo anche chiuderla lì”.

Macchia non cambia ip suo pensiero perchè il suo Millesimo è ancora primo: “Io volevo vincere. Questo è un risultato positivo perché non perdiamo, ma non è pienamente soddisfacente. Non è un punto che mi rende felice, sono nervoso perché volevo la vittoria”.

“Con tutto il rispetto, abbiamo affrontato una squadra forte e difficile da battere. Se fossimo stati più precisi nel primo tempo, con qualche controllo e qualche scelta migliore, avremmo potuto creare ancora di più – continua-. Il campo non era semplice, soprattutto nel finale, ed è successo che qualcuno sia scivolato anche nell’azione del rigore”.

Poi prosegue: “Nel complesso abbiamo giocato abbastanza bene e creato più di loro. Il primo tempo è finito giustamente 1-0, ma poteva anche finire 2-0. Siamo stati un po’ sfortunati, ma anche un po’ imprecisi. Nel secondo tempo loro hanno gestito di più il pallone, senza però un dominio totale. Noi abbiamo letto bene la partita, anche se meno protagonisti con la palla rispetto ad altre occasioni. A me piace un calcio dove si riesce a essere più protagonisti, ma bisogna riconoscere la forza dell’avversario. Sapevamo che avrebbero provato in tutti i modi a pareggiare, vista la classifica, e noi abbiamo gestito bene anche facendo cambi forzati e adattando qualche giocatore”.

“Non è una tragedia prendere questo pareggio. Siamo ancora in testa, ma sappiamo che per restarci dobbiamo fare prestazioni di un certo livello ancora per molte partite”, chiosa.