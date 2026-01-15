Rally, la Ronde della Val Merula apre le iscrizioni

Andora. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la dodicesima edizione della Ronde della Val Merula. La gara che, come da tradizione, apre il calendario dei rallies italiani, è in programma nel weekend del 14 e 15 febbraio ad Andora e si prepara a presentare diverse novità rispetto alle passate edizioni.

Gli organizzatori della Sport Infinity, già al lavoro da mesi sulla manifestazione, hanno infatti optato per diverse soluzioni che daranno alla kermesse savonese una nuova veste, ad iniziare dalla cerimonia di partenza. I concorrenti torneranno infatti a sfilare nel centro di Andora dalle 18:30 di sabato 14 febbraio, per andare a parcheggiare le loro vetture nel parco partenza allestito in Via dei Mille, proprio sotto al palco.

L’apertura delle iscrizioni ha dato il via al programma della classica del Ponente ligure ed i concorrenti potranno inviare le loro richieste di adesione fino a venerdì 6 febbraio. Si entrerà poi nel vivo con l’arrivo del weekend di gara, con la giornata di sabato 14 particolarmente intensa per partecipanti ed addetti ai lavori. Dalle 7:30 a Palazzo Tagliaferro si svolgeranno le verifiche sportive, seguite dalle tecniche alle 8 in Via dei Mille.

Le vetture da rally inizieranno poi a far sentire la propria voce nello shakedown, previsto dalle 10 alle 13 e presentato in una nuova location; la strada designata per il test sarà infatti la SP13, tra la frazione di Ciccioni e l’abitato di Testico, un tratto ben noto a concorrenti e pubblico per essere stato percorso diverse volte dalla celebre prova speciale del Passo del Ginestro. Il pomeriggio sarà poi dedicato alle ricognizioni del percorso con vetture stradali, mentre alle 17:30 tutti i concorrenti dovranno recarsi a Palazzo Tagliaferro, sede della direzione gara, per il briefing.

Domenica 15 febbraio sarà poi la volta della gara, che scatterà alle ore 7 da Via dei Mille e che vedrà gli equipaggi misurarsi sui quattro passaggi della prova speciale San Damiano. Il percorso rappresenta la novità più significativa di questa edizione ed è stato totalmente rivisto rispetto agli anni precedenti. Lo start della prova sarà a Stellanello e posto a circa 200 metri dal bivio tra la SP13 e la strada comunale per San Damiano, con il tracciato che proseguirà poi verso Villalunga e la località Crocetta, dove un bivio a sinistra condurrà i concorrenti in direzione di Caso e verso il traguardo, posto a 11,5 km dallo start sulla SP55.

Tutto il territorio attende con trepidazione la manifestazione che, ormai da più di dieci anni, sancisce la ripartenza per le strutture ricettive e che crea un importante indotto economico fuori stagione per le tante realtà di Andora e dell’immediato entroterra. Saranno infatti centinaia le persone coinvolte dalla Ronde della Val Merula tra partecipanti, addetti ai lavori e semplici appassionati desiderosi di trascorrere un weekend in riviera tra motori ed eccellenze locali. Un contesto ben chiaro all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mauro Demichelis, che ha confermato un importante supporto agli organizzatori, i quali potranno contare anche sull’appoggio offerto dal Comune di Stellanello che fa capo al primo cittadino Claudio Cavallo.

Cresce nel frattempo anche l’attesa per la sfida sportiva, che ad Andora è sempre stata di altissimo livello; diversi piloti dal “piede pesante” si sono sempre dati appuntamento sulle strade liguri, che rappresentano un perfetto banco di prova, per testare le vetture in vista della stagione o semplicemente per riprendere confidenza al volante dopo la pausa invernale. Lo scorso anno fu il locale Fabio Andolfi su Hyundai a trionfare per la terza volta di fila e quarta in totale, davanti al varesino Simone Miele ed al reggiano Ivan Ferrarotti.