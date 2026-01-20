Raffiche di vento: a Celle chiusi giardini, pineta e cimitero

Celle Ligure. Raffiche di vento impetuose stanno sferzando da ore la provincia di Savona, con condizioni meteo particolarmente critiche anche lungo la fascia costiera. Il maltempo, caratterizzato da vento di burrasca e temperature rigide, non accenna a dare tregua.
Alla luce della situazione, il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame, ha disposto una serie di chiusure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini. “A causa del forte vento di burrasca ho predisposto le chiusure della funicolare Bottini, della pineta Bottini, dei giardini della scuola elementare, di quelli di Celle Piani e del cimitero”, spiega il primo cittadino.
I provvedimenti sono entrati in vigore da oggi, lunedì 20 gennaio, e resteranno validi fino a tutta la giornata di domani, mercoledì. “Le chiusure potranno essere prorogate se necessario, in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche”, aggiunge Beltrame.
Il vento, che soffia con intensità sostenuta già dalla giornata di ieri, sta causando disagi diffusi e un sensibile abbassamento delle temperature, rendendo necessario un costante monitoraggio della situazione.