Raddoppio ferroviario, l’appello di Sinistra Ingauna: “Partecipate all’incontro, non è un No a prescindere”

Albenga. “Grandi opere e infrastrutture strategiche hanno il potere di ridisegnare il volto di un territorio. Quando l’impatto è così profondo, la partecipazione dei cittadini e l’accesso a

un’informazione trasparente diventano pilastri fondamentali per una politica che parta davvero ‘dal basso'”. Così Sinistra Ingauna sull’incontro sul raddoppio ferroviario in programma venerdì ad Albenga.

“Con questo spirito – proseguono – nasce l’incontro pubblico dedicato all’analisi della grande opera strategica che interesserà il Ponente ligure. L’obiettivo della serata è fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari per comprendere la portata del progetto, valutando con attenzione il costo ambientale, economico e sociale che il territorio potrebbe trovarsi a sostenere”.

“Non si tratta di un ‘no’ a prescindere – spiegano gli organizzatori – ma della necessità di uno studio dettagliato sui mutamenti che Albenga e i comuni limitrofi subiranno. È doveroso che

la cittadinanza sia informata e abbia lo spazio per esprimere dubbi e perplessità su un’opera che cambierà radicalmente le nostre abitudini.”

“Invitiamo tutta la cittadinanza, i rappresentanti delle categorie e le associazioni locali a partecipare all’assemblea che si svolgerà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:30 presso l’auditorium San Carlo in via Roma 70, ad Albenga”, concludono