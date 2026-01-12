Quiliano, incendio in via Nostra Signora del Monte: in azione i vigili del fuoco

Quiliano. Principio di incendio nella tarda mattinata di oggi a Quiliano.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 15 è scattato l’allarme per una colonna di fumo avvistata in via Nostra Signora del Monte.

A seguito della segnalazione, immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Savona, che una volta sul posto hanno domato le fiamme in breve tempo e operato per la messa in sicurezza della zona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, il rogo si sarebbe originato da alcune sterpaglie che stavano bruciando, con il rischio di una propagazione all’area boschiva circostante.

Solo la rapida azione dei pompieri ha consentito di circoscrivere prontamente il fronte di fuoco.