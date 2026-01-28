Questione di punti di vista

“L’obiettività è l’illusione che le osservazioni possano essere fatte senza un osservatore”; è un’affermazione attribuita a Heinz von Foerster, scienziato e filosofo di origine austriaca. Mi sembra importante il rimando a un pensatore ibrido, intendo che unisce competenze da fisico e da filosofo, per introdurre l’attuale riflessione intorno alle idee comuni di verità, oggettività, pre giudizio, opinione. A questo proposito ricordiamo preliminarmente le parole di un premio nobel per la fisica (1933), conosciuto dal grande pubblico per la provocazione dell’esperimento eponimo noto, appunto, come il gatto di Schrödinger, il quale nel 1958 in Mente e materia scrive: “Il mondo è una sintesi delle nostre sensazioni, delle nostre percezioni e dei nostri ricordi. È comodo pensare che esista obiettivamente, di per sé”. L’esistenza obiettiva della realtà prescinde dal soggetto e, soprattutto, dalla relazione tra i due attori. Ma esiste l’obiettività? Cioè la possibilità di determinare una visione dei fenomeni e del loro accadere che non risulti condizionata dall’osservatore e che esista indipendentemente dal suo esperire? Ricordo l’affermazione di Piero Ottone in un suo articolo su Repubblica: “Non dire mai: “L’obiettività non esiste”. È l’alibi di chi vuole raccontare palle”; fa abbastanza sorridere che sia la posizione di un giornalista e perciò, per proseguire con la leggerezza che proviamo a conservare in questi “incontri” anche quando ci inerpichiamo in osservazioni impervie, concludiamo questa introduzione ricca di citazioni con le righe tratte da “Il libro dei motti e delle riflessioni” di Arthur Schnitzler: “Sarai in grado di giudicare obiettivamente la tua amante solo quando riuscirai a metterti nei panni di colui che sarà il tuo successore”. Va da sé che, anche se l’autore di Doppio sogno non prosegue su questa strada, una tale capacità di immedesimazione dovrebbe suscitare, nel povero “neo obiettivo”, un certo fastidio nei confronti dell’amata e un giudizio probabilmente non molto lusinghiero sia verso di lei che del suo nuovo amore. Ma torniamo alla questione: esiste una realtà vera indipendente da chi la vive rendendola soggettiva e, pertanto, passibile di essere anche falsificata? Una sorta di idea in sé e per sé hegeliana, direbbero gli esperti del settore, ma noi, adepti di “un pensiero altro”, più modestamente ci chiediamo: come possiamo sapere quando un’opinione coglie la verità?

Scrive il poeta: “Quando/ un giorno/ ricorderemo/ il vero nome/ delle cose/ queste risponderanno/ al nostro saluto”; poche parole per un pensiero, in verità, piuttosto complesso. Le cose possiedono un loro nome? Ovviamente il senso dei versi è da intendersi come un atto di fede nei confronti di una “verità delle cose” che precede la nostra conoscenza delle stesse. La possibilità di ricordare, necessariamente, implicherebbe il fatto che siamo già depositari della conoscenza della verità ma che non ne abbiamo corretta consapevolezza. C’è tanto Platone in tutto questo, e teologia cristiana e potremmo continuare ma ci fermiamo subito. Non so se esiste un mondo delle verità che abbiamo conosciuto e non rammentiamo, quel che è certo è che viviamo in questa realtà, che siamo figli dei nostri pregiudizi, del contesto storico sociale nel quale siamo cresciuti, dei luoghi comuni che abbiamo assimilato inconsapevolmente fino a reputarli frutto del nostro originale pensiero. Come possiamo credere che, se fossimo figli di una cultura diversa, saremmo abitati dalle medesime certezze? La cultura occidentale, nella quale ci siamo formati, anche nelle presunte diversità, ostentate soprattutto da i “paladini della dissidenza”, che si rivelano, a una osservazione più attenta, come forme della medesima prospettiva culturale, è una sorta di “peccato originale” dal quale è estremamente difficile riscattarsi. Non esiste lavacro battesimale che lo mondi, credo che l’unica possibilità, per evitare la dannazione eterna dell’impossibilità a comprendere ciò che non è a priori in tale humus, sia la consapevolezza di esserne intrisi profondamente.

Come non ritornare al pensiero di Heidegger e, forse ancor di più, di Gadamer?! Tranquilli, nessuna escursione da addetti ai lavori, rimaniamo nel nostro territorio di un pensiero altro che non richiede riti di iniziazione o patenti universitarie, solo disponibilità a “mettersi in gioco”. I pensatori citati compaiono solo come padri nobili di questo argomentare: il loro pensiero evidenzia la condizione comune a ogni uomo, quella di essersi trovato in un mondo (contesto socio culturale) che non ha determinato né scelto, che è stato indotto, se non costretto, a imparare a usare divenendone parte integrante e omologata. Vale per ogni uomo all’interno del dove e del quando si è trovato a vivere. Tale condizione ha creato in ognuno, inevitabilmente, quella condizione che non è un “a priori” universale, ma una sorta di “ontogenesi prospettica” che omologa le varie “tribù culturali”. Per farla più semplice ma non meno esplicita: non esiste una realtà che non sia vissuta diversamente a seconda della storia collettiva e personale di ogni singolo osservatore! Torniamo alla domanda di fondo: è possibile l’obiettività? Di certo non assoluta, l’eliminazione del soggetto osservante preclude la conoscenza del fenomeno, forse non l’esistenza dello stesso, ma, al riguardo, possiamo parlare solo dell’esperienza che ognuno fa della vita. Crediamo di poter discutere della vita stessa e non dell’interpretazione che ci ha suggerito il nostro “punto di vista”? Questo prelude all’antitesi tra conflitto e silenzio? Non credo sia necessario essere così definitivi. Il segreto è imparare a conoscere il filtro culturale attraverso il quale osserviamo il mondo, prenderne coscienza e studiarlo, non assumerlo come verità assoluta, concepirlo come pre giudizio, non in senso negativo, ma solo come prospettiva dalla quale osserviamo. Tutto sta, una volta compreso, nel trovare il coraggio di mettersi in gioco, essere disponibili a “darsi torto” a seguito di una successiva comprensione diversa, acquisendo altri pre giudizi, forse, ma noi siamo animali ermeneutici, solo se comprendiamo l’esistenza e le caratteristiche degli occhiali storici che indossiamo, possiamo liberare il pensiero e lasciarlo contaminare, arricchire, crescere, magari cadere ma poi rialzarsi e riprendere il cammino più forte di prima.

Già in età sofista questi temi erano embrionali nel pensiero greco, però solo alla fine dell’800, con Gustav Teichmuller, si comincia a utilizzare il termine prospettivismo, ma è nel pensiero nietzscheano, come in Al di là del bene e del male, che tale concetto giunge ai suoi valori più rivoluzionari. Nietzsche approda, come documentato nei frammenti della Volontà di potenza, a una sorta di epistemologia evoluzionistica che afferma la sopravvivenza di comuni strutture logiche come conseguenza di una sorta di selezione naturale e istinto di sopravvivenza. Potremmo sostenere, essenzializzando il suo complesso procedere, che è la “paura della morte” il pre giudizio, la radice della pre comprensione, comune all’umanità intera, che fonda la prospettiva metastorica dell’individuo, la radice comune, l’istinto di conservazione, l’utilitarismo finalizzato alla sopravvivenza, che hanno determinato la prospettiva omogenea alla specie e la convinzione dell’esistenza di un mondo oggettivo come fondamento alla stessa. Nei Frammenti postumi possiamo leggere: “L’intero apparato conoscitivo è un apparato di astrazione e semplificazione – non diretto alla conoscenza, bensì al dominio sulle cose”. Credo che Nietzsche abbia compreso il segreto di Pulcinella che abita ogni essere umano da sempre, il desiderio dell’umanità non è la conoscenza, ma la possibilità di non aver più paura. Tentare di “mettere in ordine” il perenne fluire dell’esistere non regala la vera conoscenza, solo nasconde, sotto il tappeto del controllo, la polvere della consapevolezza dell’assenza di senso dell’esistenza tutta. La più totale pre comprensione, il più radicato pre giudizio, il filtro prospettico più definitivo attraverso i quali ci accostiamo alla vita ci impediscono una fruizione, di noi e della vita, finalmente libera. L’uomo tragico pre socratico non indossava l’impermeabile della sicurezza, ma sapeva lasciarsi intridere e godere liberamente dalla pioggia della vita vera.

