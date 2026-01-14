Punto Serie D: Cairese, la risalita della difesa. Celle Varazze discesa costante e pericolosa. Ironia della sorte Vado

Serie D, Girone A. Come si cambia, viene da dire. Le prime due giornate del girone di ritorno confermano i trend della fine dell’andata e se Vado, Cairese e Celle Varazze si guardassero allo specchio non rivedrebbero i volti dei primi di dicembre.

Cairese, prima non prenderle

La Cairese di inizio anno, anche bella a tratti ma inconcludente e sprecona, si è riscoperta solidissima dopo aver toccato il punto più basso perdendo 1-0 in contro l’Imperia. Qualche segnale nella sconfitta di misura, 0-1, contro il Ligorna e poi sei risultati utili di fila. Pur senza trovare il bomber che cerca da un anno. La difesa blindata è la chiave per leggere la crescita della squadra di Floris, che per la prima volta si trova a svolgere una settimana di allenamenti fuori dalla zona playout. Nelle ultime sei partite, soltanto due goal subiti. Un numero che ha consentito di ottenere 12 punti segnando meno di un goal a gara, cinque reti.

Vado, bunker scoperchiato

L’ironia della sorte si è invece abbattuta sul Vado. Uno dei motivi dalla separazione con Roselli era senza dubbio la proposta di gioco giudicata troppo difensiva. Il destino ha voluto che in quattro gare con Sesia si siano subiti tanti goal, 7, quanti quelli incassati in 16 gare della precedente gestione. C’è anche l’inverso con 12 goal in quattro partite. Ovviamente, per un dato più attendibile in un senso e nell’altro è bene aspettare qualche gara in più. Va da sé però che con un Ligorna così in forma per vincere il campionato diventa necessario avere numeri importanti in entrambe le fasi.

Celle Varazze, caduta lenta e pericolosa

I tre punti persi a tavolino rischiano di pesare tantissimo sul Celle Varazze, sprofondato al terzultimo posto della graduatoria. Difficile parlare di crisi analizzando i singoli match delle civette: raramente si è potuto parlare di risultati clamorosamente negativi o di sequenze di partite mal giocate. Tuttavia, togliendo lo zoom dalle partite specifiche e allargandolo a una sequenza di risultati più ampia si nota che nelle ultime sette partite sono arrivate zero vittorie e che la squadra ha sempre incassato almeno un goal. Anche se sembra sempre che manchi poco allo scatto decisivo, il campionato è stato, di fatto, una discesa lenta e inaspettata. Proprio per questo pericolosa. Domenica contro il Gozzano servirà una vittoria per presentarsi al meglio alla sfida contro il Vado della settimana dopo. Altrimenti i contorni della seconda parte di stagione potrebbero farsi cupi.