Prosegue l’attività del Punto Prelievi Mobile di Asl 2: nuove tappe a Mallare, Dego, Millesimo, Piana Crixia e Massimino

Savona. Continuano le iniziative di Asl 2 per diminuire la distanza tra servizi sanitari e cittadini, con un occhio di riguardo per i luoghi più periferici e per le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, come i soggetti fragili e gli anziani.

In tal senso prosegue l’attività del Punto prelievi mobile di Asl 2, che sosterà a rotazione settimanale nei Comuni dell’entroterra, in particolare in Valbormida, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di eseguire gli esami del sangue.

Le analisi di laboratorio rappresentano la prestazione più diffusa nell’ambito dei processi di diagnosi, monitoraggio e prevenzione e sono di fatto necessarie per circa il 70% delle decisioni mediche.

Per gli esami eseguiti a bordo del mezzo è garantita la stessa qualità, sicurezza e tempi di refertazione offerti dagli standard ospedalieri, grazie ad un sistema di collegamento diretto con il Laboratorio Centrale, dove i campioni verranno conferiti per l’analisi.

Lunedì 19 gennaio l’unità mobile dedicata ai prelievi del sangue sarà a Mallare, martedì 20 a Dego, mercoledì 21 a Millesimo, giovedì 22 a Piana Crixia e venerdì 23 a Massimino. L’orario di attività sarà sempre dalle 9.30 alle 10.30.

I prelievi si possono prenotare dal medico di medicina generale, nelle farmacie, tramite il portale prenotosalute.liguria.it, utilizzando l’applicazione Salute Simplex, chiamando il call center regionale 010/5383400 o presso gli Sportelli polifunzionali.

Il pagamento della prestazione, per chi non è esente, deve avvenire prima della prestazione, (presso gli sportelli Asl2, TicketWeb e PagoPa); non sarà possibile pagare il ticket presso il camper al momento del prelievo, ma è necessario presentarsi all’appuntamento con la ricevuta di pagamento avvenuto.

L’iniziativa rientra nel progetto di prossimità sanitaria promosso dall’Area 2 (Asl 2) di Ats, per portare i servizi diagnostici sempre più vicino ai cittadini, con un’attenzione particolare alle aree interne e montane.

Si consiglia di consultare il sito ufficiale (www.asl2.liguria.it) e la pagina Facebook (www.facebook.com/asl2savonese) di Asl 2 per rimanere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti e sui comuni interessati nelle settimane successive.

Dopo un primo periodo di messa a punto dei calendari, “l’obiettivo è raggiungere una programmazione settimanale fissa sulla base della risposta e delle necessità registrate nella popolazione”.