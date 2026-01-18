Promozione, Savona vs Masone LIVE: striscioni in cerca di continuità per risalire in classifica

SAVONA (45′ Sassari) 1 – 0 MASONE

47′ Angolo, ancora Silvestri che tenta la rovesciata! Il pallone arriva a Iadanza che prova a servire a rimorchio Sassari senza successo.

45′ Si riprende! Amministra subito il Masone ma il Savona prende palla ed inizia il palleggio. Subito Silvestri serve Damonte, cross dentro ben difesa da un difensore. Il Savona riprende da dove aveva lasciato.

Secondo tempo

47′ Termina qua il primo tempo, con il Savona accompagnato negli spogliatoi dall’urlo “dai ragazzi noi ci crediamo”.

45′ Sassari fa tremare il Chittolina di Vado, il Savona è in vantaggio! Cross dalla trequarti filtrante raccolto perfettamente dal numero 11 che da fuori area sgancia un siluro in porta, Lepri nemmeno lo vede partire. Gli striscioni sono avanti a poco dal termine.

44′ Serie di ottimi cross da parte del Savona, da una parte all’atra Sassari e Damonte hanno provato a servire i compagni in tutti i modi. Al quarto tentativo Damonte mette dentro per Nelli che spara di testa poco sopra la traversa.

40′ Sassari fa tremare per due volte la difesa del Masone! Dal centrocampo in su il Savona si rende ad ogni azione sempre pericolosa, ma la difesa del Masone sempre ben attenta rende difficile concretizzare le azioni avversarie.

33′ Altra ottima costruzione del Savona che non viene concretizzata. Questa volta il pallone scotta tra i piedi di Durante che, incitato dal pubblico a calciare, prova il passaggio al compagno. Attento Marchelli che prende palla con sicurezza e manda via la sfera e permette ai suoi di rifiatare.

30′ Calcagno prende l’iniziativa, scarta un difensore e poi prova a pescare Sassari con il filtrante alto, pallone in mano a Lepri. Complicata fin qua la fase realizzativa del Savona che nonostante l’ottima quantità di palle gol non ha mai impensierito sul serio la porta del Masone.

26′ Seconda occasione per il Masone fin qua, rimessa lunga a centrocampo, il laterale del Masone sponda con il tacco ma il compagno raccoglie in fuorigioco.

23′ Calcio d’angolo per il Savona, cross dentro e Silvestri tenta la rovesciata. Palla svirgolata e rimessa per il Masone.

20′ Ottima azione corale del Savona che culmina con la sgasata e finta di Durante fermata irregolarmente da Bottero, ammonito. Punizione dalla trequarti, la sfera viene messa sul secondo palo ma non arriva nessuno.

15′ Silvestri sul laterale per Calcagno, cross dentro non preciso. Pallone comunque poco fuori la traversa, con il brivido Lepri accompagna con lo sguardo il pallone in rimessa dal fondo.

13′ Primo squillo del Masone in area avversaria con Volpe, cross dentro ma non c’è nessun compagno. Palla nuovamente per Agostino che fa ripartire i suoi.

8′ Ancora pericoloso il Savona! Ottima incursione sulla fascia, da destra Silvestri raccoglie palla e mette dentro per Nelli che si divora tutto da pochissimi passi. Rischio qua per il Masone che non è ancora riuscito ad arrivare in area avversaria.

5′ Ottima palla dentro sugli sviluppi della punizione. Damonte posiziona bene al centro, il compagno di reparto Schirru colpisce forte ma senza precisione. Pallone alto sopra la traversa.

4′ Assetto super offensivo del Masone che nel momento della battuta del portiere si posiziona con una sorta di 4-2-4 con attaccanti ed esterni molto vicini tra loro. Sfida da subito molto fisica. Punizione da ottima mattonella per il Masone, la difesa di casa chiede spiegazioni, il tocco del difensore non sembrava irregolare.

1′ Si inizia! Clima caldissimo, come di consueto, qua al Chittolina di Vado. In campo ci prova subito il Savona a rendersi pericoloso, un paio di interventi difensivi che terminano con il fuorigioco di Silvestri. Ottimo inizio del Savona, risponde attento il Masone di Bruzzone.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Iadanza, 5 Schirru, 6 Rolandi, 7 Covelli, 8 Durante, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Fossati, 14 Toskaj, 15 Colombo, 16 Gaggero, 17 Baldaccini, 18 Pirotto, 19 Saracco, 20 Gamba. Allenatore: Sarpero.

Masone: 1 Lepri, 2 Bottero, 3 Calvi, 4 Maccio, 5 Marchelli, 6 Rejaibi, 7 Bassi, 8 Garzon, 9 Testore, 10 Volpe, 11 Ottonello. A disposizione: 12 Branda, 13 Piana, 14 Perata, 15 Vigo, 16 Sultana, 17 Calabria, 18 Ferrari, 19 Berti, 20 Lupi. Allenatore: Bruzzone.

Arbitro dell’incontro il signor Thomas Cambiaso di Imperia, coadiuvato da Matthias Crisafulli e Giulio Sorace della sezione di Genova.

Vado. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il match odierno tra Savona e Masone. Seconda partita del girone di ritorno, gli striscioni hanno raggiunto nella partita contro la Baia Alassio la seconda vittoria consecutiva in stagione. Contro il Masone l’occasione per incrementare ulteriormente lo score oltre a poter insidiare la terza posizione in classifica.

All’andata la sfida tra le due squadre salite dal girone b di Prima Categoria era terminata con un pareggio per 2-2. Oggi diversi cambiamenti sia nell’assetto del Savona che nella classifica potrebbero rendere la sfida più leggibile sulla carta. Occhio però a non sottovalutare l’avversario che è in cerca di punti.

Il Masone infatti è insieme a Finale e Little Club James a cavallo della zona playout con 14 punti. La squadra di Bruzzone è capace a farsi grande contro le big del campionato, lo testimoniano i pareggi con Savona e Albissole, la vittoria contro il Pontelungo in trasferta e la sconfitta di misura contro la Praese. Non sarà quindi una sfida semplice per la squadra di Sarpero, che ha promesso ai suoi tifosi di togliersi l’abito elegante. Che sia questa la sfida giusta per iniziare questo tipo di percorso?