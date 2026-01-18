Promozione, Legino – Ca De Rissi LIVE: il Legino puó provare il sorpasso al F. Ruffinengo

Legino 0 – 1 Ca De Rissi (17’ Nalbone)

49’ Calcio di punizione da buona posizione per il Legino, pallone messo male in mezzo, difesa del Ca De Rissi sicura riconquista il possesso

47’ Ammonita la punta del Ca De Rissi, il numero 11 ha commesso un fallo netto su Tobia

Inizia il secondo tempo, Legino che parte subito aggressivo in cerca della rete dell’ 1-1

Secondo tempo

Finisce qui il primo tempo con il Ca De Rissi in vantaggio sul Legino per 1 a 0 con la rete al 17’ di Tandazo

46’ Ammonito anche Colamorea con il numero 4 per un fallo duro sul centrocampista del Legino

45’ Ammonito il numero 5 del Ca De Rissi per un fallo a centrocampo volto a fermare la ripartenza della squadra savonese, corner conquistato dal Legino, pallone messo bene in mezzo, portiere che esce a vuoto ma il colpo di testa finisce a lato. Assegnato un minuto di recupero

43’ Punizione da centrocampo conquistata dal Legino, ammonito l’allenatore del Legino per proteste

41’ Azione sulla fascia sinistra per il Legino con Romeo che entra in area ma viene fermato dalla difesa

40’ Legino che fa fatica a recuperare il pallone per costruire un’azione promettente e valida per cambiare il risultato

37’ Ca De Rissi che puó tentate di ripartire con la rimessa dal fondo dopo un pressing alto del Legino che non li lasciava uscire dalla loro metà campo

35’ Contropiede per il Ca De Rissi non sfruttato e Legino che riparte velocissimo ma ultimo passaggio eseguito male dall’esterno savonese e pallone finito direttamente sul fondo

33’ Corner conquistato dal squadra di casa sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite, corner battuto male e palla che termina sul fondo

31’ Ripartenza del Legino fermata peró dall’assistente per un fallo subito prima dal calciatore del Ca De Rissi

29’ Ca de Rissi che puó ripartire dopo una breve interruzione per il colpo preso al volto dal difensore genovese

27’ Calcio d’angolo per il Legino battuto male e difesa Genovese che libera senza problemi

25’ Qui al Ruffinengo le raffiche di vento sono particolarmente forti e influenzano molto lo stile di gioco e le scelte dei calciatori che si trovano in difficoltà nel lanciare lungo il pallone

23’ Legino che spinge offensivamente e conquista un buon calcio d’angolo dalla fascia destra, pallone eccessivamente lungo e fallo in attacco fischiato a favore del Ca De Rissi

21’ Giocatori savonesi che entrano molto duri suo contrasti ai limiti della regolarità ma Arbitro che punisce l’inerzia e fischia spesso fallo, fase spezzettata della partita

20’ Legino che prova subito a reagire dopo il gol subito su palla inattiva che sblocca definitivamente la gara

17’ GOOOOOOLL, sugli sviluppi del calcio d’angolo il Ca De Rissi trova il vantaggio con la rete di Nalbone

16’ Calcio di punizione da buona posizione per il Ca De Rissi, sul pallone il numero 10, tiro intercettato dalla barriera, l’azione prosegue e la squadra genovese riesce a conquistare un corner

14’ Azione sviluppata sulla fascia destra, Tobia prova il tiro da posizione defilata ma il portiere non si fa sorprendere e blocca la conclusione

12’ Fase di stallo dove le squadre si studiano per capire come avere la meglio sull’altra, nulla da fare per ora si rimane in parità

9’ Ripartenza tentata dal Ca De Rissi che finisce con un passaggio eccessivamente lungo terminato sul fondo

7’ Corner per il Ca De Rissi non sfruttato a dovere e pallone che termina direttamente sul fondo

5’ Punizione da posizione golosa per il Legino, ammonito il numero 3 del Ca de Rissi per proteste, sul pallone rimane Tobia con il destro, passaggio corto per liberare il tiro di Osman ma colpisce in pieno la barriera

3’ Legino conquista una buona punizione nella metà campo avversaria, pallone messo bene in mezzo ma viene liberato senza problemi dall difesa genovese

2’ Il Ca De Rissi inizia a prendere fiducia e a costruire dal basso

Si comincia! Primo pallone della partita giocato dalla squadra di casa che cerca subito di sorprendere il Ca De Rissi con il possesso palla

Primo tempo

Le formazioni:

Legino: 1 Mata, 2 Alpicrovi, 3 Tubino, 4 Damonte, 5 Piana, 6 Osman, 7 Tobia, 8 Pescio, 9 Piacentini, 10 Di Donato, 11 Tobia. A disposizione: 13 Semperboni, 14 Ferrara. Allenatore: Tobia

Ca De Rissi: 1 Scatolini, 2 Delgado, 3 Diana, 4 Colamorea, 5 Mastrogiovanni, 6 Ferrari, 7 Nalbone, 8 Campanella, 9 Peirotti, 10 Gerardi, 11 Erhahon. A disposizione: 12 Belloro, 13 Barbiani, 14 Contu, 15 Fraccavento, 16 Sarr, 17 Morin, 18 Tandazo. Allenatore: Scala

Arbitra Fraticelli da Genova coadiuvato da Trucco (Imperia) e Dellerba (Imperia)

Legino. Tutto pronto al “Fiorenzo Ruffinengo” per Legino – Ca de Rissi, gara valida per la 16^ giornata del campionato di Promozione “A”, in programma oggi alle ore 15. Un confronto che profuma di alta classifica e che rappresenta una vera prova di maturità per i verdeblù.

Il Legino arriva all’appuntamento forte dei 25 punti conquistati finora, frutto di un percorso solido che, dopo anni di centroclassifica, apre scenari ambiziosi in chiave playoff. La vittoria esterna di Masone ha confermato la crescita della squadra di mister Fabio Tobia, chiamata ora a dare continuità contro una Ca de Rissi che non è più una sorpresa e che occupa il quinto posto con 26 punti.

Gli ospiti biancorossazzurri sono reduci dal pareggio interno contro il Serra Riccò, restano formazione compatta e difficile da affrontare, nonostante le assenze pesanti dovute alle squalifiche di Cavallo e soprattutto di Mincolelli, fermato per cinque turni. Il Legino, dal canto suo, sa che un successo consentirebbe il sorpasso diretto in classifica e lancerebbe definitivamente la candidatura alla zona playoff in un campionato molto equilibrato alle spalle della capolista Albissole.