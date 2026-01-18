Promozione, Ceriale – Sampierdarenese LIVE: la cronaca del match al “Merlo”

CERIALE-SAMPIERDARENESE 0-1 (38′ Durante)
Si riparte!
Secondo tempo
45’+3′ Finito il primo tempo: 1-0 Sampierdarenese.
45′ Tre minuti di recupero.
38′ Sampierdarenese in vantaggio! Gallo para il tentativo da fuori di Gaggero, sulla respinta c’è Durante che insacca da pochi passi. 1-0 Sampi, Ceriale punito per una palla persa a centrocampo sanguinosa.
32′ Taku manda in corner il tentativo di cross di Biagini. Ceriale che deve stare attento a tenere il passo sulle ripartenze genovesi.
29′ Gran pallone di Gaudino che pesca Beluffi lanciato a rete, ma per l’assistente il capitano biancoblù era in posizione irregolare. Tuttavia sembrava fosse “in” al momento del lancio del centrocampista classe 2008.
25′ Partita equilibrata: il Ceriale ragiona col palleggio, Sampierdarenese ordinata che punta a ripartire con ferocia.
18′ Biagini tira la maglia a Renda lanciato in ripartenza: giallo per lui.
15′ Prova a riversarsi in avanti la Sampierdarenese ma attento il Ceriale a difendere e costruire le avanzate con il palleggio.
10′ Tecchiati stende Renda al limite dell’area e si prende il primo cartellino giallo della partita.
8′ Palla tagliata di Franco su calcio di punizione che passa tutta l’area di rigore ma nessuno riesce ad impattare verso la porta. Partito meglio il Ceriale.
6′ Entra Biagini al posto di Fornaro.
5′ Occasione Ceriale! Gaudino si tuffa nella mischia sul cross di Renda: parata di Bulgarelli.
4′ Problemi fisici per Fornaro che nel duello aereo con Renda si fa male. Il giocatore deve lasciare il campo.
Si parte!
Primo tempo
Le formazioni:
Ceriale: 1 Gallo, 2 Shpuza, 4 Destito S, 6 Taku, 3 Guaraglia, 5 Franco, 7 Gaudino, 8 Kacellari, 10 Mariani, 11 Renda, 9 Beluffi G. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Folco, 14 Miranda, 15 Minazzo, 16 D’Aiuto, 17 Andreetto, 18 Beluffi L, 19 Destito L, 20 Gualberti. Allenatore: Mambrin.
Sampierdarenese: 1 Bulgarelli, 2 D’Artibale, 3 D’Amoia, 4 Pittaluga, 5 Tecchiati, 6 Manzi, 7 Fornaro, 8 Bazzurro, 9 Gaggero, 10 Carrozza, 11 Durante. A disposizione: 12 Romei, 13 Bruzzese, 14 Trefiletti, 15 Bruni, 16 Biagini, 17 Izzo, 18 Costa, 19 Ardigo, 20 Fossa. Allenatore: Pittaluga.
Arbitra Carrea di Genova, coadiuvato da Hasa di Albenga e Pollero di Savona.