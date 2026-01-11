Promozione, Baia Alassio vs Savona LIVE: continua la rincorsa degli Striscioni

BAIA ALASSIO 0 vs SAVONA 2 (26′ Sassari, 40′ Nelli)

64′ Umberto prova la conclusione da fuori area ma calcia male e il tiro viene deviato. I gialloneri chiedono un tocco con il braccio ma l’arbitro lascia giocare.

62′ Punizione da lontano calciata da Sacco, colpisce di testa Garibbo senza inquadrare lo specchio.

59′ Di Mari arpiona il pallone nella zona della luneetta dell’area e cerca un tiro al volo complicato, blocca facilmente Agostino.

56′ Prima ammonizione nella Baia Alassio, giallo per Sacco che ha fermato la ripartenza di Covelli.

54′ Melegazzi strappa il possesso a Nelli e apre per Castagna. L’ex Imperia cerca l’inserimento di Martini ma gioca un pallone impreciso, riconquista il Savona.

52′ Ottimo uno-due tra Covelli e Sassari, il classe 2008 va al cross. La difesa giallonera allontana sui piedi di Silvestri che si coordina per il tiro, conclusione deviata in angolo.

47′ La Baia c’è. Cross di Di Mari che cerca l’inserimento di Castagna, colpo di testa a incrociare che finisce a lato.

Triplo cambio per Sardo: entrano Castagna, Maurizio e Garibbo, fuori Mehmetaj, Ferraro e Gasco. Si riparte!

Secondo Tempo

Sugli altri campi. Albissole in vantaggio 2-0 contro il Finale, pareggia la Sestrese con il Ceriale, Praese in svantaggio 1-0 contro il Little Club. Il Ca De Rissi avanti contro il Serra Riccò, anche il Legino vince in trasferta a Masone, mentre è parità tra Pontelungo e Superba. Il Savona accorcia così su Sestrese (andando a -2) e Praese (andando a -5).

45+1′ Finisce il primo tempo. Savona meritatamente in vantaggio grazie alle reti di Sassari e Nelli. La Baia era partita bene poi è calata e non sta riuscendo a reagire. I biancoblù sfruttano le nuove indicazioni tattiche di Sarpero per cominciare bene il nuovo anno.

44′ Fallo di Nelli su Aicardi, cartellino giallo per l’attaccante del Savona.

42′ Cerca la ripartenza Sacco ma viene fermato dall’ottimo rientro della retroguardia biancoblù. Primo timido squillo della Baia dopo diverso tempo.

40′ Nelli fa 0-2! Gara sin qui complicata per l’attaccante che però trova il gol sfruttando una situazione confusionaria in area di rigore, insaccando alla sinistra di Gandolfo da posizione leggermente defilata.

38′ Partita corretta, ancora senza cartellini, anche se la Baia ora cerca di essere un po’ più aggressiva anche al costo di fare falli. Il Savona gestisce bene senza concedere nulla.

34′ Il Savona ha ragionevolmente abbassato il ritmo del match dopo il vantaggio, la Baia fa fatica a trovare trame interessanti fra i tre attaccanti.

29′ Il gol è frutto di un grande gesto tecnico di Sassari che si inserisce tra Ferraro e Aicardi e calcia bene al volo, ma è importante evidenziare come sia nato da una situazione tattica cercata già tantissime volte dalla squadra di Sarpero.

26′ Savona in vantaggio! Sassari firma lo 0-1 concretizzando una dinamica già vista in questo inizio di partita. Cross teso dalla trequarti di Calcagno che premia l’inserimento dell’11 biancoblù per il gol del vantaggio.

25′ Corner per il Savona. Batte a uscire Silvestri, colpo di testa di Sassari che è troppo debole, blocca Gandolfo.

23′ Errore di Mehmetaj che concede una ripartenza al Savona, sventa Aicardi con un grande anticipo su Nelli. In difficoltà il numero 9 dei biancoblù.

20′ Torna a farsi vedere la Baia Alassio. Scappa via Melegazzi sulla destra e poi cerca il cross, Iadanza devia in angolo.

17′ Cresce il Savona che ora ottiene anche il primo giro dalla bandierina. I biancoblù riescono facilmente a superare la metà campo, poi tentano di rendersi pericolosi sfruttando soprattutto le corsie laterali.

15′ Doppia grande occasione per il Savona. Prima Vinci si immola su un tiro di Silvestri, poi Sassari calcia a botta sicura ma Ferraro salva sulla linea con un grande intervento.

14′ Calcagno tra i più positivi sin qui, ottima l’intesa con Covelli: i due combinano bene. I biancoblù cercano velocemente di andare a verticale, ogni tanto anche con i lanci lunghi dalla difesa.

12′ Altra chance per gli ospiti, ancora più ghiotta stavolta. Colombo imbuca per Nelli che sfrutta un buco tra Aicardi e Lufi, esce bene Gandolfo che in spaccata neutralizza il tiro. Grande parata del classe 2007.

11′ Pericoloso il Savona. I biancoblù manovrano a sinistra poi cambiano gioco e liberano Calcagno. Pallone arretrato per Covelli che a sua volta pesca Sassari in area di rigore. L’11 prova il tiro, palla fuori.

9′ La Baia ci prova direttamente da rimessa laterale. La battuta di Martini diventa un cross per il colpo di testa di Di Mari che non inquadra la porta.

8′ Esagera Silvestri che si lascia ingolosire dalla posizione leggermente avanzata di Gandolfo e ci prova da lontano, nessun problema per il portiere giallonero.

7′ Buona iniziativa di Vinci sulla sinistra, lo ostacola Calcagno che concede il primo calcio d’angolo della partita.

5′ Simile la formazione di Sardo, un 4-3-2-1. In difesa Ferraro, Aicardi, Lufi e Vinci. In mezzo Martini, Gasco e Sacco. Mehmetaj punta scortato da Di Mari e Melegazzi.

3′ Striscioni schierati con il 4-3-1-2. Calcagno, Rolandi, Schirru e Damonte i quattro difensori. Covelli, Iadanza e Durante a centrocampo. Silvestri trequartista alle spalle di Sassari e Nelli.

1′ Parte forte il Savona. Venti secondi ed ecco il primo tiro: destro teso di Covelli dalla distanza, pallone di poco a lato.

Si parte, primo possesso per il Savona con Silvestri che dà il via al match.

Primo Tempo

Le squadre stanno per entrare in campo, tra poco il via. Arbitra Mehmet Kartal Akif della sezione di Imperia.

Il prepartita

Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio nel nuovo anno sia nel 2025 che nel 2024. Vedremo per chi partirà bene questo 2026.

La Baia schiera Lufi dall’inizio per la prima volta al posto di Messaoud. Partono dal primo minuto anche Martini e Sacco, panchina per Garibbo e Maurizio.

Alcune assenze importanti nel Savona: squalificato Turone, non c’è neanche Raja. Ben quattro cambi rispetto alla vittoria con il Ceriale, visto che sono in panchina Colombo e Gaggero. Partono dunque dall’inizio Calcagno, Iadanza, Rolandi e Silvestri.

Le formazioni

Baia Alassio: 12 Gandolfo, 13 Ferraro, 2 Vinci, 15 Lufi, 5 Gasco, 3 Aicardi, 16 Martini, 20 Melegazzi, 9 Di Mari, 19 Sacco, 45 Mehmetaj. A disposizione: 1 Pampararo, 4 Combi, 6 Garibbo, 7 Gibilaro, 23 Maurizio, 21 Bologna, 18 Perrier, 17 Caredda, 32 Castagna. Allenatore: Enrico Sardo.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Iadanza, 5 Schirru, 6 Rolandi, 7 Covelli, 8 Durante, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Toscaj, 14 Colombo, 15 Saracco, 16 Gaggero, 17 Baldaccini, 18 Pirotto, 19 Fossati, 20 Gamba. Allenatore: Carlo Sarpero.

L’avvicinamento

Comincia il 2026 di Baia Alassio e Savona. Un turno sfavorevole per i biancoblù che, sulla carta, sono la squadra tra le candidate al titolo con la sfida più difficile. Se infatti l’Albissole vuole difendere il primato con il Finale e Praese e Sestrese vanno a caccia di tre punti contro Little Club e Ceriale, la squadra di Sarpero è in trasferta al Ferrando. All’andata fu una netta vittoria 4-0, ma la sensazione è che oggi il menù preveda una partita ben diversa.

I gialloneri sono una delle più grandi rivelazioni della prima parte di stagione. 19 punti che significano +8 sui playout e diversi risultati incoraggianti, nonostante alcune batoste contro le big. Il punto debole? Lo stesso del Savona, visto che anche la Baia segna poco (15 gol, peggio solo Ceriale e Serra Riccò). Si prevede dunque un match dal punteggio basso, anche se gli Striscioni dovranno partire agguerriti nel nuovo anno per dimostrare di essere in corsa. Ci sono 9 punti da recuperare all’Albissole e bisogna farlo in fretta.