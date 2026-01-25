Promozione, Albissole-Praese LIVE: prove di fuga ceramiste nel big match in vetta

ALBISSOLE-PRAESE 2-0 (25′ Vierci, 71′ Macagno) Qui Sampierdarenese-Savona LIVE

74′ Ci riprova Macagno sempre su punizione: traversa! Numero 10 ispirato. Fuori De Simone, dentro Sanchez.

71 Macagno! Punizione vincente e 2-0! La palla cambia traiettoria e si insacca: è festa ceramista dai tifosi!

68′ Barisone entra in area ma calcia alto sopra la traversa. Inizia a subentrare un po’ di stanchezza.

65′ Giorgi strattona vistosamente Vierci e viene ammonito. Cambio Praese: fuori Chiarabini, dentro Matzedda.

60′ Albissole molto ordinata e rapida a ripartire, Praese ora un pochino calata in questi ultimi minuti.

53′ Doppio cambio Albissole: fuori Dorno e Invernizzi, dentro Moscatelli e Amenduni.

51′ Praese spinge con convinzione alla ricerca del pari. Attenzione alle situazioni si calcio piazzato con tanti uomini impiegati in area.

47′ Contropiede Albissole con Chiarlone in corsa che poi favorosce Macagno che calcia: esterno della rete. Qualche istante dopo altra avanzata ceramista, questa volta con Vierci fermato da Parodi.

Si riparte senza cambi tra le due formazioni.

Secondo tempo

45’+1′ Fine primo tempo: Albissole avanti 1-0 grazie al gol di Vierci.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Occasionissima Praese! Pastorino para prima un tentativo genovese in area rigore, mentre sulla ribattuta Falsini non riesce a colpire a rete da una buona posizione e si dispera. Va detto che era marcato e la situazione era abbastanza convulsa.

37′ Bei capovolgimenti da una parte e dall’altra in questa fase di primo tempo. C’è sempre tanto equilibrio.

30′ La classe di Vierci e la sua esplosività sta decidendo una partita complessivamente equilibrata. La Praese costruisce le proprie occasioni per arrivare al pari, ma difende bene la retroguardia ceramista.

25′ Vierci! Il vantaggio ceramista! Il classe 2004 si avventura sulla destra e insacca all’angolino destro di Parodi. Esplode di gioia il Faraggiana.

24′ Invernizzi ci prova da fuori: conclusione bloccata dall’estremo difensore ospite.

21′ Ammonito Raso A nella Praese.

20′ Conclusione sporcata di Diana, blocca Parodi.

17′ Grande occasione Albissole! Macagno scappa via alla marcatura sulla destra ed entra in area di rigore. Il numero 10 serve in mezzo Vierci per battere a rete ma Raso è fondamentale in scivolata a murare la conclusione.

14′ Conclusione da fuori di Macagno che si spegne a lato.

11′ Conclusione rasoterra di Falsini in area di rigore: la palla esce di poco a lato, brivido per la squadra di Cattardico.

8′ Buon approccio della Praese che ha conquistato già due calci d’angolo. Bene anche l’Albissole, in ripartenza tanta responsabilità alle giocate di Vierci: la sua rapidità può essere una bella spina nel fianco per la difesa genovese.

4′ Prime fasi di studio tra le due formazioni. Cantano i tifosi ceramisti sugli spalti.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Albissole: 1 Pastorino, 2 Barisone, 3 De Cerchi, 4 Chiarlone, 5 Favorito, 6 Basso, 7 Vierci, 8 Dorno, 9 Diana, 10 Macagno, 11 Invernizzi. A disposizione: 12 Negro, 13 Minuto, 14 Damonte, 15 Apicella, 16 Moscatelli, 17 D’Aliesio, 18 Amenduni, 19 Bonanni, 20 Cuka. Allenatore: Cristian Cattardico.

Praese: 1 Parodi, 2 M. Raso, 3 Giorgi, 4 C. Canovi, 5 A. Raso, 6 De Simone, 7 A. Chiarabini, 8 Fiorucci, 9 Falsini, 10 D. Canovi, 11 M. Chiarabini. A disposizione: 12 Massone, 13 Eranio, 14 Trucco, 15 Sanchez, 16 Di Gennaro, 17 Chiriaco, 18 Matzedda, 19 Secchi, 20 Giavarra. Allenatore: Matteo Tedone.

Arbitra Trabucco di Chiavari, coadiuvato da Degiovanni e Di Benedetto della sezione di Novi Ligure.

Albissole e Praese si sfidano per il match di cartello di giornata. I ceramisti vincendo possono andare a +7 dal secondo posto, consolidando il primato e dando un segnale molto importante nella corsa alla promozione. I genovesi per rimanere in scia e accorciare la distanza a -1. Ma non c’è spazio per le proiezione, il campo sta per parlare. Tra poco l’inizio del big match.