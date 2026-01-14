Priorità 60 giorni e visita dopo un anno, Asl2 chiarisce: “Richiesta fatta con modalità ordinaria anziché quella prevista per quell’esame”

Provincia. In riferimento alla segnalazione riportata da IVG relativa a un paziente con priorità a 60 giorni e quesito diagnostico di “controllo macula” cui sarebbe stato assegnato un appuntamento a distanza di diversi mesi, Asl2 chiarisce: “Per l’esame OCT della retina l’Area2 ha infatti previsto uno specifico percorso organizzativo dedicato, finalizzato a garantire appropriatezza prescrittiva e tempi di risposta coerenti con le indicazioni cliniche. Si sta anche verificando perché non sia stato seguito il percorso corretto“.

Sottolineano dall’Asl: “In ogni caso a seguito della segnalazione il paziente è stato richiamato e inserito nel percorso corretto. Si ricorda comunque che, in situazioni analoghe, la cittadinanza può rivolgersi direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), https://www.asl2.liguria.it/urp.html che è a disposizione per fornire informazioni, orientamento sui percorsi corretti e supporto nella risoluzione di eventuali criticità, consentendo una presa in carico più tempestiva delle segnalazioni e una più rapida individuazione delle soluzioni appropriate”.

“L’Area2 conferma il proprio impegno costante nel migliorare l’accesso alle prestazioni e nel garantire risposte appropriate, nella consapevolezza che la collaborazione tra servizi, professionisti e cittadini rappresenta un elemento fondamentale per il buon funzionamento del sistema sanitario”, concludono.