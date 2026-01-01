Primo tuffo dell’anno: in 260 in acqua a Varazze per la 74esima edizione del cimento invernale

Varazze. Tutti in acqua, alle 11, nonostante i festeggiamenti del 31. Cimento di Varazze: divertimento che fa rima con ardimento.

“Anche quest’anno il cimento invernale di Varazze ha regalato una grande emozione. – così il sindaco, Luigi Pierfederici – Ben 260 partecipanti hanno iniziato il nuovo anno con un tuffo nel nostro mare, confermando una tradizione che, alla 74esima edizione, continua a unire sport, coraggio e spirito di comunità”.

Nella simpatica cornice del litorale varazzino, in moltissimi, come sempre: dai piccoli Heriem Sblendorio, di solo 1 anno, e Samuele Cerminara, di 5 anni, rispettivamente i partecipanti più giovani tra le femmine e i maschi, fino ai veterani Isa Zamette (81 anni) e Guglielmo Modenesi (85 anni).

Tra i gruppi, si sono distinti i Cimentisti Acquafreddisti (gruppo più numeroso), presenti con ben 17 persone.

Notevole anche la distanza percorsa dai partecipanti giunti da più lontano: Fiona Giobbi da Lugano e Pasqualini Fabio da Lanzarote. Infine, un premio anche per l’originalità: Andreychenko Elena ha conquistato il titolo per il costume femminile più estroso, mentre Domenico Pizzorni si è distinto per l’abbigliamento maschile più creativo.

“La più giovane partecipante di appena un anno e il più giovane di 5. Un evento che è parte dei Cimenti del Levante, il circuito che mette in rete Varazze, Celle Ligure e le Albisole, valorizzando insieme il nostro territorio e il legame profondo con il mare”, conclude il primo cittadino che ringrazia tutti per la riuscitissima iniziativa e augura un buon 2026.