Prima Categoria. Dego – Cengio LIVE: il match raccontato in diretta

DEGO – CENGIO (0 – 1) 48′ Rovere

20′ Esce Sylla ed entra De Matteis

18′ Ammonito Rizzo S. dopo un fallo a centrocampo

17′ Punizione battuta da Zizzini che centra di nuovo la barriera

16′ Mister Chiarlone sostituisce Venturino con Seccafen

14′ Ammonito Venturino dopo alcune proteste rivolte al direttore di gara

13′ Esce Muca ed entra Ferraro

11′ Ammonizione per Muca dopo una scivolata su Croce S.

9′ Esce Gallesio ed entra Gillardo, la fascia passa a Rovere

8′ Il Dego, ora, prova a mettere pressione agli avversari nel tentativo di riportare il match in equilibrio

6′ Ammonizione per Sylla dopo un brutto intervento su Negro

3′ GOOOL!!! Apre il match il Cengio, con Rovere che dopo una punizione di Volga respinta da Ghizzardi è il primo ad arrivare sulla ribattuta e segna così il momentaneo vantaggio

2′ Zizzini calcia da dentro l’area ma non riesce ad indirizzare il pallone in rete

Riprende il match alle 16:03

SECONDO TEMPO

Ore 15:47 termina la prima frazione di gioco

44′ Primo tempo con numerose interruzioni dovute agli interventi scorretti fischiati dal direttore di gara

40′ Altra punizione per gli ospiti da posizione centrale che prova direttamente il tiro ma il pallone viene respinto dalla barriera

35′ Ammonizione per Gallesio dopo un contrasto irregolare con Doci

33′ Punizione battuta da Marini, Baccin0, in area, impatta il pallone di testa ma termina a lato

27′ Punizione per il Cengio battuta da Volga che arriva a Rovere che con un colpo di testa prova a trovare la rete ma, sempre Ghizzardi, respinge

24′ Rovere dal limite dell’area serve Bonifacino che prova con un tiro sul secondo palo, ma Ghizzardi blocca la conclusione

18′ Meta lancia per Rovere che si ritrova a tu per tu con Ghizzardi, ma il direttore di gara fischia il fuorigioco

10′ Match fino a questo momento equilibrato, con poche occasioni da parte di entrambe le squadre e il gioco che si sviluppa a centrocampo

5′ Risponde il Cengio con Bonifacino che cross per Zizzini che viene disturbato al momento dell’impatto e non riesce ad indirizzare la palla in rete

1′ Ci prova subito Doci che si accentra e calcia dalla distanza, ma la palla termina alta sopra la traversa

Calcio d’inizio ore 15:01

In questa domenica soleggiata, presso lo stadio “L.Rizzo”, si affronteranno Dego e Cengio. I padroni di casa arrivano da una vittoria ottenuta contro l’Albingaunia cercheranno di ripetersi e proseguire la striscia di vittorie consecutive. Il Cengio, attualmente in settima posizione, dovrà cercare di recuperare i punti persi nelle ultime due partite che hanno avuto un esito negativo. Il match inizierà alle 15:00 e sarà diretto dal sig. Gemme Luca (AL).

FORMAZIONI

Dego: Ghizzardi, Vero, Brignone, Negro, Ognjanovic (C), Turco, Bignoli, Marini, Muca, Doci, Baccino. A disposizione: Montano, Monticelli M, Garrone, Russo, Ferraro, Domenicani, Monticelli I., Strazzacapa, Rebella. Allenatore: Ermanno Frumento

Cengio: Rizzo M., Gallesio (C), Venturino, Croce S., Meta, Sylla, Bonifacino, Rizzo S., Zizzini, Volga, Rovere. A disposizione: Pelle, Reale, Noro, Gillardo, De Matteis, Seccafen, Siri, Gjataj. Allenatore: Loris Chiarlone.