Colpaccio del Dego: la coppia Baccino-Metalla stende l’Albingaunia, è 2-1 al Corrent

DEGO – ALBINGAUNIA (2 – 1) 4′,36′ Baccino; 76′ Ciravegna

Ore 22:34 termina il match con il risultato di 2 a 1.

50′ Occasione clamorosa per Strazzacapa che riceve palla, si ritrova solo davanti al portiere, calcia la palla termina a lato

49′ Ammonito Ghizzardi per perdita di tempo

48′ Ci prova in questo finale l’Albingaunia con diverse occasioni, ma non riesce a rendersi pericolosa

45′ Il direttore assegna 7 minuti di recupero

39′ Marini su calcio d’angolo crossa verso il secondo palo, ma il portiere riesce ad intervenire ed impedire che la palla finisca in rete

37′ Esce Metalla ed entra Strazzacapa

31′ GOOOL!!! Riapre il match l’Albingaunia con Ciravegna che dopo una serie di rimpalli in area riesce, con un tocco vincente, a mettere la palla in rete

31′ Esce Cassata ed entra Rosso

30′ Ammonito Cassata dopo delle tensioni con Brignone

27′ Ammonito Negro

24′ Gli ospiti in questa fase sono più propositivi e riescono a far chiudere il Dego nella propria metà campo

20′ Esce Muca ed entra Doci per il Dego

18′ Doppio cambio per l’Albingaunia: escono Marquez e Molina e subentrano Pollio e Nida

15′ Sempre più aggressive le squadre con il match che viene interrotto a causa degli interventi scorretti e delle tensioni in campo

8′ Ammonizione per Ferraro dopo un intervento a centrocampo

6′ Occasione per il Dego dopo un filtrante di Turco, Muca prova un cross da posizione defilata che si trasforma in un tiro, ma termina a lato

3′ Riparte aggressiva la formazione ospite che prova a mettere pressione alla difesa avversaria

Riprende il match alle 21:42. Escono Savona e Giordano ed entrano Gerosa e Ciravegna

Ore 21:25 termina la prima frazione di gioco

45′ Il direttore assegna 3 minuti di recupero

44′ Gioco fermo a causa di un possibile infortunio di Plando

36′ GOOOL!!! Ancora la coppia Metalla-Baccino, il 10 crossa rasoterra e Baccino in centro area, con un tocco in corsa, indirizza la palla in rete e trova il raddoppio

33′ Punizione per gli ospiti battuta da Gibertini che crossa in area; proteste da parte dei giocatori e del pubblico per un presunto tocco di mano ma il direttore assegna fuorigioco

30′ Ammonito Greco dopo aver cercato di provocare Metalla

29′ Ancora viva l’Albingaunia con Molina che ci prova dalla distanza ma Ghizzardi riesce a intervenire e devia in angolo

24′ Ammonizione per Vero e Marquez dopo un conflitto faccia a faccia

17′ Match molto combattuto e equilibrato fino a questo momento, entrambe le squadre continuano ad allungarsi alla ricerca della rete

9′ Ammonizione per Masha dopo un contrasto con Marini

6′ Risponde la formazione ospite con un’occasione clamorosa di Marquez che riconquista palla dalla difesa avversaria, calcia su Ghizzardi che respinge, ci prova nuovamente ma la palla termina a lato

4′ GOOOL!!! In vantaggio il Dego che trova la rete dopo un cross di Metalla indirizzato a Baccino che incorna centralmente segnando il momentaneo 1 a 0

2′ Fin da subito il match è molto sentito sia dai tifosi che in campo con numerosi interventi scorretti già fischiati dal direttore di gara

Calcio d’inizio alle 20:36

Stasera, mercoledì 7 gennaio, presso il “C. Corrent” di Carcare è in programma il recupero dell’ottava giornata di campionate. A scontrarsi saranno Dego e Albingaunia. Le due squadre si trovano a un punto di distanza, rispettivamente in 5 e 4 posizione. I padroni di casa arrivano da una vittoria per 3 a 1 in trasferta, gli ospiti invece si portano dietro una serie di 5 vittorie consecutive. A dirigere il match sarà il Sig. Dinapoli Simone (SV). L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 20:30.

FORMAZIONI

Dego: Ghizzardi, Vero, Brignone, Negro, Marini, Turco, Bignoli, Ferraro (C), Muca, Metalla, Baccino. A disposizione: Montano, Monticelli M, Garrone, Scaramozzino, Monticelli B., Domeniconi, Doci, Strazzacapa. Allenatore: Ermanno Frumento

Albingaunia: Massabò, Savona (C), Masha, Buttu, Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Cassata, Giordano, Molina. A disposizione: Pulerà, Bonsignorio, D’Aprile, Rosso, Gerosa, Massa, Pollio, Nida, Cirevegna. Allenatore: Matteo Delucis