Prima Categoria. Cengio – Altarese LIVE: il match raccontato in diretta

CENGIO – ALTARESE (1 – 2) 40′ De Matteis; 17′,20′ Pregliasco

Riprende il match alle 16:04. L’altarese sostituisce Gallo M. con Ndiaye

SECONDO TEMPO

Ore 15:51 termina prima frazione di gioco

45′ Ammonizione per Gillardo dopo una trattenuta su Romano

40′ GOOOL!!! Diminuisce il distacco il Cengio che dopo un corner e diversi rimpalli riesce a trovare la rete con De Matteis

37′ Ammonito Samba per un duro intervento

36′ Ammonito Gallo per una trattenuta

36′ Occasione per il Cengio con Seccafen che viene servito da De Matteis e calcia, ma la palla termina poco a lato

31′ Il Cengio ora sta cercando di reagire sviluppando il gioco nella metà campo avversaria

25′ Punizione battuta da Siri che calcia in porta, ma Provato riesce a intervenire e deviare in angolo

20′ GOOOL!!! Pregliasco calcia a incrociare da notevole distanza, e grazie all’aiuto del palo segna il 2 a 0 e la sua doppietta

20′ Gol annullato! L’Altarese, dopo la battuta del fuorigioco, lancia Romano che con un pallonetto scavalca Rizzo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco

19′ Gol annullato! Dopo una punizione Gillardo colpisce di testa ma il direttore fischia fuorigioco

17′ GOOOL!!! Pregliasco, a seguito di un cross di Crovella, riesce a mettere la palla in rete e segna l’1 a 0

16′ Occasione per Gagliardi che dopo un cross di Romano si trova a porta vuota, ma non centra lo specchio della porta

11′ Fino a questo momento, oltre la traversa di Siri, nessuna occasione pericolosa per le due formazioni grazie all’ottimo gioco delle difese

5′ Occasione per il Cengio con Siri che recupera palla e calcia dal limite, ma impatta la traversa

4′ Entrambe le squadre partono aggressive cercando di sbloccare il match

Calcio d’inizio ore 15:03

In questa domenica di pioggia, allo stadio “P. Salvi” si disputerà il derby valido per la 15esima giornata di campionato. Ad affrontarsi saranno il Cengio e l’ Altarese, che al momento occupano rispettivamente l’ottava e decima posizione. La squadra di Mister Chiarlone arriva da un pareggio per 1 a 1 contro il Dego, mentre i ragazzi di Mister Ponte devono provare a interrompere la striscia di sconfitte che dura da due giornate. Il match sarà diretto dal Sig. Mereto Enrico (GE). Il derby è fissato per le ore 15:00.

FORMAZIONI

Cengio: Rizzo M., Meta, Seccafen, Croce S. (C), Rizzo S., Gillardo, Bonifacino, Sylla, De Matteis, Siri, Rovere. A disposizione: Pelle, Gallesio, Reale, Noro, Venturino, Zizzini, Volga, Gjataj, Pesce. Allenatore: Loris Chiarlone

Altarese: Provato, Saino, Samba, Crovella (C), Gallo M., Puglia, Romano, Gagliardi, Briano, Quinonez, Pregliasco. A disposizione: Borkovic, Domeniconi, Pazmino, Intili, Sow, Ndiaye, De Madre. Allenatore: Alessio Ponte