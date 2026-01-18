Prima Categoria. Cengio – Altarese LIVE: il match raccontato in diretta

CENGIO – ALTARESE (1 – 2) 40′ De Matteis; 17′,20′ Pregliasco
Riprende il match alle 16:04. L’altarese sostituisce Gallo M. con Ndiaye
SECONDO TEMPO
Ore 15:51 termina prima frazione di gioco
45′ Ammonizione per Gillardo dopo una trattenuta su Romano
40′ GOOOL!!! Diminuisce il distacco il Cengio che dopo un corner e diversi rimpalli riesce a trovare la rete con De Matteis
37′ Ammonito Samba per un duro intervento
36′ Ammonito Gallo per una trattenuta
36′ Occasione per il Cengio con Seccafen che viene servito da De Matteis e calcia, ma la palla termina poco a lato
31′ Il Cengio ora sta cercando di reagire sviluppando il gioco nella metà campo avversaria
25′ Punizione battuta da Siri che calcia in porta, ma Provato riesce a intervenire e deviare in angolo
20′ GOOOL!!! Pregliasco calcia a incrociare da notevole distanza, e grazie all’aiuto del palo segna il 2 a 0 e la sua doppietta
20′ Gol annullato! L’Altarese, dopo la battuta del fuorigioco, lancia Romano che con un pallonetto scavalca Rizzo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco
19′ Gol annullato! Dopo una punizione Gillardo colpisce di testa ma il direttore fischia fuorigioco
17′ GOOOL!!! Pregliasco, a seguito di un cross di Crovella, riesce a mettere la palla in rete e segna l’1 a 0
16′ Occasione per Gagliardi che dopo un cross di Romano si trova a porta vuota, ma non centra lo specchio della porta
11′ Fino a questo momento, oltre la traversa di Siri, nessuna occasione pericolosa per le due formazioni grazie all’ottimo gioco delle difese
5′ Occasione per il Cengio con Siri che recupera palla e calcia dal limite, ma impatta la traversa
4′ Entrambe le squadre partono aggressive cercando di sbloccare il match
Calcio d’inizio ore 15:03
In questa domenica di pioggia, allo stadio “P. Salvi” si disputerà il derby valido per la 15esima giornata di campionato. Ad affrontarsi saranno il Cengio e l’ Altarese, che al momento occupano rispettivamente l’ottava e decima posizione. La squadra di Mister Chiarlone arriva da un pareggio per 1 a 1 contro il Dego, mentre i ragazzi di Mister Ponte devono provare a interrompere la striscia di sconfitte che dura da due giornate. Il match sarà diretto dal Sig. Mereto Enrico (GE). Il derby è fissato per le ore 15:00.
FORMAZIONI
Cengio: Rizzo M., Meta, Seccafen, Croce S. (C), Rizzo S., Gillardo, Bonifacino, Sylla, De Matteis, Siri, Rovere. A disposizione: Pelle, Gallesio, Reale, Noro, Venturino, Zizzini, Volga, Gjataj, Pesce. Allenatore: Loris Chiarlone
Altarese: Provato, Saino, Samba, Crovella (C), Gallo M., Puglia, Romano, Gagliardi, Briano, Quinonez, Pregliasco. A disposizione: Borkovic, Domeniconi, Pazmino, Intili, Sow, Ndiaye, De Madre. Allenatore: Alessio Ponte