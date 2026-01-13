“Presepiando” 2025-2026, successo a Varazze per il viaggio tra presepi, tradizione e comunità

Varazze. Si chiude con numeri importanti e una partecipazione entusiasta l’edizione 2025–2026 di Presepiando, l’iniziativa che ha trasformato Varazze e le sue frazioni in un grande itinerario diffuso tra arte, spiritualità e tradizione. Per settimane cittadini, famiglie, bambini e visitatori hanno seguito il percorso dei presepi, vivendo la città come un vero viaggio tra luoghi, storie e comunità.

Il Passaporto del Presepe si è confermato il cuore dell’iniziativa e lo strumento simbolico di questo pellegrinaggio natalizio. Nel corso dell’iniziativa sono stati distribuiti circa 3.000 Passaporti, a testimonianza dell’ampio interesse suscitato dal progetto. 75 partecipanti hanno completato il percorso con almeno 15 timbri attestanti le visite a diverse esposizioni, con alcuni che hanno raggiunto il traguardo massimo di 17 timbri, visitando tutti i presepi dell’itinerario. Per loro l’attestato del pellegrino e un dolce omaggio.

Oltre 300 persone hanno raccolto almeno 7 timbri diversi, ottenendo in omaggio gadget dedicati al nuovo brand cittadino “Varazze, all seasons holidays”, senza contare le centinaia di visitatori che hanno comunque partecipato, anche senza completare il Passaporto.

Un risultato che testimonia il forte coinvolgimento di tutte le fasce di età, con una presenza significativa di bambini e famiglie, che hanno trasformato l’itinerario in un’esperienza condivisa di scoperta, gioco e socialità.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle associazioni, confraternite, parrocchie e realtà locali che hanno allestito i presepi, registrando un flusso continuo di visitatori all’interno degli spazi espositivi e un rinnovato interesse per la tradizione dei Presepi, tanti i complimenti riportati dai visitatori all’Ufficio Informazioni Turistiche, fulcro dell’iniziativa.

L’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, a nome dell’amministrazione comunale, “ringrazia sentitamente tutte le realtà coinvolte, i volontari e i cittadini che hanno lavorato per il successo di Presepiando, sottolineando come l’iniziativa abbia saputo unire promozione del territorio, cultura e spirito di comunità. Doveroso ringraziamento anche all’Associazione Alberghi e Turismo di Varazze per il contributo all’iniziativa”.

“Alla luce dei risultati ottenuti nell’edizione 2025–2026, si guarda già con entusiasmo alla prossima edizione, con l’obiettivo di rendere il percorso dei presepi sempre più ricco, partecipato e rappresentativo dell’identità di Varazze”, concludono dal Comune.