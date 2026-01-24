Presentato a Sassello “Il Cammino degli Amaretti”, l’itinerario di 100km che legherà Liguria e Piemonte tra sapori e paesaggio

Sassello. Un paese sotto la neve, il suo re, l’amaretto, e un’iniziativa che legherà la Liguria al Piemonte in 100 chilometri di itinerario tra la bellezza dei paesaggi e i loro sapori. È stato presentato ieri sera in Sala Consiliare, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni coinvolti, del sindaco Marco Scasso, padrone di casa, e delle autorità, il progetto di Davide Fiz e della compagna, Francesca Valcalda. Ecco “Il cammino degli Amaretti”.

L’azzurro del mare e il verde dell’entroterra legati da un percorso diviso in 7 tappe. L’idea di Davide, che da anni sviluppa e fa conoscere in tutta Italia il progetto “Smart Walking” e l’Aps Cammino degli Amaretti in collaborazione con i Comuni coinvolti e l’ente Parco del Beigua.

Le tappe: da Arenzano a Varazze, da Varazze a Pratorotondo, da Pratorotondo a Sassello. La terza tappa bis, opzionale, con l’Anello della Deiva, da Sassello a Moretti. La quarta tappa bis, opzionale, con l’Anello dei Pianazzi, da Moretti a Tiglieto. Poi da Tiglieto al Passo del Faiallo e dal Passo del Faiallo ad Arenzano.

Comune denominatore, sua maestà l’amaretto che dà il suo nome a questo incantevole itinerario. Dal mare ai monti. I Comuni della Liguria, l’Appennino e quelli del Piemonte. Scenari splendidi.

Arenzano, Cogoleto, Varazze, Pratorotondo, Beigua, Palo, Sassello, Moretti, Olbicella, Tiglieto, Faiallo e ancora Arenzano. Mobilità sostenibile e due tappe in condivisione con il Cammino dei Santuari del Mare.

Ce ne parla Davide Fiz, insieme al sindaco di Sassello, Marco Scasso e all’assessore al turismo di Ponzone, Paola Ricci. Il Cammino degli Amaretti: l’aria aperta e i sapori di due territori che si abbracceranno in nome della passione per le camminate e l’ambiente.