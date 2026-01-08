“Possibile presenza di esche e bocconi avvelenati”: allarme in via dei Mille ad Albenga

Albenga. “Possibile presenza di esche o bocconi avvelenati”, allarme ad Albenga. Succede in via dei Mille, dove il Comune ha affisso cartelli lungo l’arteria stradale per mettere in guardia i proprietari di animali.

“Si raccomanda, – si legge sui cartelli, – la massima attenzione e di tenere gli animali da compagnia sotto stretta sorveglianza”.

Tutto sarebbe nato dalla segnalazione di un cittadino, il cui cane avrebbe accusato sintomi riconducibili ad avvelenamento, ma al momento non sono state trovate esche né sono stati allertati illeciti in tal senso.

In ogni caso, come si evince sempre sul cartello, l’invito è di “contattare il comando di polizia locale al numero 0182.544444 in caso vengano individuati bocconi o esche sospette”.