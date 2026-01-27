Portuali Lotta Savona, ottimo bilancio ai campionati italiani: due medaglie e tre finali per il bronzo

Roma. Sabato 24 e domenica 25 gennaio si sono svolti al PalaPellicone di Ostia i campionati italiani assoluti di tutti e tre gli stili di lotta olimpica.

La Portuali Lotta Savona si è presentata alla gara più importante a livello nazionale con numerosi giovani atleti.

Nella prima giornata sono andati di scena lo stile libero e la lotta femminile.

Nella Lotta femminile unica e vincente presenza di Grazia Pelle che conquista il titolo di campionessa italiana nella categoria 59kg.

Grazia non solo ha vinto tutti gli incontri, ma ha dominato la categoria battendo tutte le avversarie per schienamento o superiorità tecnica.

Un risultato che vale più della vittoria stessa e che dà a Grazia la possibilità di guardare gare internazionali come protagonista con la divisa della nazionale.

Ora Grazia sarà impegnata 10 giorni a Roma con la nazionale per un collegiale che si concluderà con un torneo a Zagabria.

Il giorno successivo, il 25 febbraio, è toccato ai ragazzi della greco romana con 6 categorie occupate.

Il primo grande risultato viene dalla classifica a squadre, trentasette le squadre partecipanti con 122 atleti iscritti, nonostante la giovanissima età la Portuali Lotta Savona si classifica al quarto posto alla pari di Portuali Ravenna sfiorando il podio.

Nei 63 kg Matteo Gagliano perde il primo incontro ma grazie al ripescaggio si trova a giocarsi la medaglia per il bronzo, Finale persa ai punti.

Nei 67 kg Zaccaria Cevasco perde il primo incontro, viene ripescato ma si ferma a un passo dalla finale per il bronzo.

Nei 72 kg, dove gli atleti erano 24, Enea Bientinesi alla sua prima apparizione in un campionato assoluto perde il primo incontro dal futuro finalista, questo li permette il ripescaggio. Nei ripescaggi Enea vince il primo incontro 12-6 per poi perdere la finale per il bronzo.

Nei 77 kg, dove gli atleti erano 17, Nicola Milanese vince il primo incontro, per poi fermarsi ai quarti di finale. Grazie al ripescaggio Nicola vince il primo spareggio per poi perdere la finale per il bronzo in un incontro molto combattuto.

Sempre nei 77 kg Federico Cavallo vince il primo incontro di superiorità tecnica. Federico si ferma ai quarti e non viene poi ripescato.

Medaglia di argento nei 130 kg con Samuele Varicelli che vince tutti gli incontri eliminatori per poi perdere la finale con Sotnikov.

Un grande risultato di squadra che porta a Savona due medagliati assoluti e tre finali per il bronzo.

Ora la squadra ripartirà con gli allenamenti al Coni in via Monturbano.

La Portuali Lotta Savona dedica questo risultato al proprio Maestro Piero Carretto.

