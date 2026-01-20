Porti, Natale e Bianchi (PD): “Bene lo stop all’esercizio provvisorio per le Authority”

Liguria. “Accogliamo positivamente lo sblocco dei bilanci dell’Autorità di Sistema Portuale, un risultato arrivato anche grazie alla nostra denuncia, portata avanti con determinazione sia a livello locale che nazionale. La decisione di ricorrere all’esercizio provvisorio fino al 30 aprile era una misura ingiustificata, sia dal punto di vista tecnico sia da quello politico”.

Così Davide Natale, segretario PD Liguria, e Matteo Bianchi, responsabile economia PD Liguria, sulla governance delle Authority e le risorse per i porti liguri.

“I porti hanno bisogno di programmazione e investimenti certi, nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e delle città. Quattro mesi di esercizio provvisorio non rappresentavano un semplice adempimento tecnico, ma una precisa scelta politica che avrebbe comportato gravi blocchi per il sistema portuale e, con esso, di una parte strategica del Paese”.

“Abbiamo evitato un commissariamento di fatto dell’Autorità di Sistema Portuale che sarebbe stato estremamente dannoso per il sistema, introducendo ulteriore instabilità e incertezza. Non si è trattato di interpretazioni fantasiose, ma di un grido d’allarme fondato su decisioni politiche scellerate che rischiavano di compromettere investimenti, occupazione e competitività”.

“Bene dunque il ritorno alla normalità, ma conoscendo il modo di operare dei leghisti non abbassiamo la guardia. Continueremo a monitorare con attenzione quanto accade attorno alla portualità, per evitare che vengano messe in campo altre misure che possano danneggiare il settore. Ora auspichiamo che non vi siano ulteriori brutte sorprese e si restituisca finalmente piena stabilità e prospettiva a un comparto fondamentale per l’economia della nostra regione e dell’intero Paese”.