Opportunità

Porte aperte all’indirizzo Made in Italy del liceo “Giuliano Della Rovere”

Ecco come partecipare ad una giornata di lezione

Liceo Della Rovere Savona

Savona. Prosegue l’attivazione, presso il liceo “Giuliano Della Rovere”, dell’indirizzo Made in Italy.

Si tratta di un corso di studi quinquennale, che affianca alle materie liceali una forte presenza del diritto e dell’economia. Fortemente legato al territorio, è caratterizzato da un’impronta laboratoriale e imprenditoriale.

Il Liceo ha anche intrapreso una collaborazione con il Comune di Savona per la celebrazione della Giornata del Made in Italy, prevista per il prossimo 15 aprile.

Chi è interessato a partecipare ad una giornata di lezione presso il Liceo, in cui sperimentare in prima persona le attività, condotte con modalità didattiche innovative, può scrivere all’indirizzo orientamento@liceodellarovere.net.

La dirigente prof.ssa Monica Carretto si rende disponibile per eventuali ulteriori informazioni il giorno giovedì 29 gennaio dalle 15 alle 16,30, presso la sede di via Monturbano.

