“Più sicurezza sulla strada Camponuovo di Cairo”: appello di una famiglia residente ai confini con la riserva dell’Adelasia

Cairo Montenotte. Aumentano le criticità lungo la strada comunale Camponuovo di Cairo Montenotte, una della vie di accesso al Parco Naturale dell’Adelasia lungo la quale si trovano le deviazioni per il canile municipale, una comunità terapeutica, l’attività di Cave Marchisio e, più in alto, di una civile abitazione con una famiglia che ha scelto di far rivivere un’antica cascina.

Il tratto, specie a monte, presenta numerosi smottamenti e nella stagione invernale è sempre più complicato percorrerlo, soprattutto dopo le ultime due alluvioni, dalle quali si è anche creato un movimento franoso che va occludere la cunetta nei pressi del cosiddetto Lago della Gola. Un tempo la zona era servita da rete telefonica, oggi resta solo quella elettrica e per quanto riguarda l’approvvigionamento del bombolone con il combustibile da riscaldamento, se persistono le pessime condizioni della strada, non sarà più garantito.

A lanciare un appello affinchè il Comune intervenga è proprio la famiglia che vive sulla collina cairese con numerosi animali da cortile, nonchè pecore, asini. Una scelta di vita lontana dai comfort ma nella ricchezza della natura. A questo si aggiunge la peculiarità dell’area, ai confini con la zona speciale di conservazione regionale della “Rocca dell’Adelasia“, che, secondo la coppia cairese, “andrebbe curata e tutelata in modo ottimale per permettere a tutti di accedere alla riserva”. E aggiunge: “Comprendiamo di essere in zona lontana dal centro e cerchiamo di andare incontro alle esigenze comunali, ad esempio portando i rifiuti a valle per non dover complicare il lavoro dei netturbini. Ciò che ci auspichiamo è solo un po’ più di manutenzione, che in passato veniva garantita”.

Dal Comune la garanzia di effettuare a breve un sopralluogo per verificare lo stato attuale della strada che fino a poco tempo fa si poteva percorrere in sicurezza con qualsiasi mezzo, mentre ad oggi, in alcuni punti, dove il dislivello è maggiore, occorre essere in possesso di veicoli idonei.