Pietra Ligure, Vassallo presenta la finale di Coppa: “Non abbiamo mai giocato una partita fuori regione, sarebbe un grande traguardo”

Siamo alle porte di una settimana storica per il Pietra Ligure. All’orizzonte la finale di Coppa Liguria contro la Fezzanese di martedì 6, domenica prossima il big match di campionato a Millesimo (già presentato dal presidente giallorosso Eros Levratto). Il direttore sportivo biancoceleste Roberto Vassallo punta il mirino sulla sfida dell’Epifania. Dopo la sconfitta dell’anno scorso contro la Genova Calcio, i biancocelesti sperano che stavolta il carbone sia dolce. Il precedente in campionato sorride ai levantini, vincitori 2-1 a ottobre. Tre mesi dopo la posta in palio è un trofeo a cui tutta la società tiene particolarmente, anche perché il Pietra non ha mai giocato nella sua storia una partita ufficiale fuori regione e vincere martedì consentirebbe l’accesso alla fase nazionale. Vassallo racconta ai nostri microfoni l’attesa per la partita ma anche lo sviluppo del progetto biancoceleste.

Direttore, il dg Filadelli ha più volte ribadito che all’interno della società sei quello che tiene maggiormente alla Coppa. Che cosa ti lega particolarmente a questo torneo?

Quando arrivi a giocarti un trofeo tutti ci tengono a vincerlo. Io ho sempre avuto una simpatia per la Coppa, sin dalla mia breve carriera da calciatore in cui ho avuto la fortuna di vincere la Coppa Liguria di Prima Categoria: qui però siamo su tutto un altro livello. La Coppa ha un suo fascino, un po’ mitico, che mi attrae. Un’altra cosa che mi ha sempre attirato è che vincerla, oltre al trofeo, dà anche la possibilità di giocare almeno una partita fuori regione. Il Pietra Ligure non ha mai giocato una partita ufficiale fuori dalla Liguria e sarebbe sicuramente un grande traguardo, lo dico da ragazzo di Pietra.

L’anno scorso è arrivata la sconfitta contro la Genova Calcio. Che cosa vi portate dietro da quel risultato?

Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto la finale per il secondo anno consecutivo. È sintomo di una mentalità che ci ha portato a voler sempre puntare al massimo. Credo che ormai questa sia una mentalità assorbita dallo spogliatoio. Se arrivi una volta in finale può essere in caso, ma la seconda volta non lo è. Ci auguriamo di vincere, la sconfitta è sempre brutta e in una finale è bruttissima, ma è già un orgoglio esserci. Vivremo la partita in maniera molto serena. La squadra ha acquisito questa mentalità e il passaggio successivo è che lo faccia anche la società, perché la spinta extra-campo non può essere minore di ciò che si vede in campo.

Spiegaci meglio che cosa intendi per “passaggio” che la società deve fare.

In questo momento il Pietra ha raggiunto uno status importante, bisogna che la prima a rendersene conto sia la società. Abbiamo tutti i mezzi: squadra forte, impiantistica di livello, sponsor che si sono avvicinati con entusiasmo e passione alle vicende del Pietra. È il momento migliore per programmare il futuro, bisogna esserne consapevoli e capire cosa si vuol fare da grandi. Abbiamo tutto per fare bene.

Torniamo a parlare della finale. Il Pietra ha perso contro la Fezzanese nel match di campionato, che partita ti aspetti martedì?

Una finale fa storia a sé. Giochiamo contro una squadra forte che ha già vinto il trofeo per tre volte, l’ultima nel 2022. Sono abituati a giocare la Serie D quindi abbiamo massimo rispetto e ne riconosciamo il valore. Anche in campionato sono lì a giocarsela.

Dopo la finale di Coppa ci sarà il big match contro il Millesimo. Anche l’anno scorso il Pietra aveva giocato contro il Rivasamba capolista subito dopo la finale ed erano arrivate due sconfitte. È una settimana decisiva per la vostra stagione?

All’inizio del nuovo anno non si può parlare di partite decisive. La finale è decisiva per l’assegnazione del trofeo, ma la gara con il Millesimo assolutamente no. È un campionato con tanto equilibrio. L’anno scorso andò male e quest’anno ci auguriamo possa andare meglio. Se dovesse andare male martedì, questa squadra ha già dimostrato di saper reagire ai momenti difficili. Sarà il campo alla fine a giudicare tutto però questa è una squadra forte anche dal punto di vista mentale. Il campionato fa storia a sé, e sarà così anche se dovessimo vincere. Potremmo avere un po’ più di entusiasmo, ma sono due competizioni diverse.

Tu hai approcciato il mondo del calcio da giornalista, adesso lo vivi anche da dirigente. Come respiri questo ambiente in due ruoli diversi?

Quello che è sempre uguale è la passione e solo chi la vive intensamente può capirlo. Quando ti approcci da giornalista cerchi di viverla in maniera più professionale possibile, da dirigente ho cercato di carpire i segreti dalle persone vicino a me e ho avuto la fortuna di trovare figure molto preparate. Prima vedevo il calcio come un gioco, ora non è più così: l’approccio è molto più da ufficio che da campo. Dal derby con la San Francesco Loano sono squalificato fino all’8 gennaio: ecco, forse non è un caso che non debba stare sul campo. Se devo fare una previsione, il mio futuro in questa società lo vedo più lontano dal campo.

L’ultima domanda. Che frase diresti a giocatori e staff prima della finale?

Sono orgoglioso di voi. Solo questo, ogni parola in più risulterebbe superflua.