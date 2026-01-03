Pietra Ligure piange la scomparsa di Paolo Pesce: una vita per la Resistenza e la memoria

Pietra Ligure. La sezione ANPI di Pietra Ligure comunica con profondo cordoglio la scomparsa del partigiano “Pietra”, Paolo Pesce, presidente onorario della sezione.

Nato nel 1926, Paolo Pesce partecipò giovanissimo alla Resistenza nelle file della IV Brigata “Manin”, distaccamento Rebagliati, operante nella zona di Rialto e Calice Ligure. Terminata la guerra, il suo impegno non venne mai meno: fu il vero fulcro della sezione ANPI di Pietra Ligure, ricoprendo nel tempo i ruoli di Segretario, Presidente e infine Presidente Onorario.

“Con passione e coerenza – ricordano – ha sempre diffuso, nelle scuole e nelle piazze, i valori della Resistenza, della libertà, della pace e della democrazia. A generazioni di studenti di Pietra Ligure ha raccontato la propria esperienza di ragazzo che scelse di resistere e combattere contro l’oppressione nazifascista, rendendo viva e concreta la memoria storica”.

Amava ripetere, come ricordava anche in un’intervista: “Anche noi partigiani tenevamo alla nostra vita, non credetevi. Non ci eravamo arruolati di sicuro per uccidere, ma per non essere uccisi, anche se ci dicevano che era meglio morire che essere presi, per via delle torture che sarebbero seguite alla cattura”.

“Non possiamo far altro che ringraziarlo per ciò che ha fatto durante la Resistenza e per i ricordi che ha condiviso con tutti noi, trasmettendoci la memoria, l’onore e il dovere di ricordare e di continuare a diffondere, attraverso la sua esperienza, gli ideali che ne sono alla base”, è il messaggio di Marilena Massone, presidente della sezione Anpi di Pietra Ligure.

IL RICORDO DEL SINDACO LUIGI DE VINCENZI E DELL’AMMINISTRAZIONE DI PIETRA LIGURE

“Pietra Ligure, questa mattina, si è svegliata più povera. Con la scomparsa di Paolo Pesce, avvenuta alla veneranda età di quasi cento anni, la nostra comunità perde un testimone della storia e una persona fondamentale per la sua identità civile – esordisce il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale – Conosciuto e amato da tutti come il “Partigiano Pietra”, Paolo ha incarnato per quasi un secolo i valori più alti su cui si fonda la nostra Repubblica. Staffetta partigiana in gioventù nella IV Brigata “Manin”, ha vissuto l’intera esistenza restando fedele a quella scelta di libertà compiuta da ragazzo tra le montagne di Rialto e Calice – continua il Sindaco – La scomparsa di Paolo Pesce mi addolora profondamente. Oltre all’autorevole figura pubblica, perdo un amico, una persona carismatica a cui mi legava un rapporto di stima e sincero affetto. Paolo è stato ‘partigiano per tutta la vita’, un uomo che non si è mai risparmiato nell’impegno civile, portando fino all’ultimo i suoi racconti e la sua energia tra i giovani e nelle scuole ma anche nella nostra comunità. Fino a pochissimi anni fa, non c’è stato un 25 aprile in cui Paolo non sia stato presente e attivo, fiero e instancabile testimone della Resistenza e della lotta partigiana contro l’oppressione nazifascista che generazioni e generazioni di pietresi e non solo hanno imparato a conoscere attraverso le sue parole. Il suo impegno educativo è stato un grande dono: ha seminato consapevolezza nelle nuove generazioni, spiegando che la democrazia, libertà e pace non sono una conquista scontata, ma un bene prezioso da custodire ogni giorno. Mancherà a tutti noi, ma la sua eredità è viva e continueremo a portarla avanti insieme – aggiunge ancora De Vincenzi – Con tutta l’Amministrazione comunale ci stringiamo intorno al dolore della famiglia, ricordando l’instancabile attività di Paolo all’interno dell’ANPI di cui è stato l’anima, oltre che segretario, presidente e infine presidente onorario, trasformando la memoria storica in testimonianza civile e quotidiana e esprimiamo le più sentite e sincere condoglianze al figlio Marco, stimato amico e dipendente comunale, alla nuora Emanuela, ai nipoti e ai parenti tutti. Pietra Ligure non dimenticherà il suo Partigiano. Grazie di tutto, Paolo”, conclude il Sindaco anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale.