Pietra Ligure in finale di Coppa, Filadelli: “Rovere e Pili i nostri Totti e De Rossi, che bello se l’alzassero loro”

Domani, 6 gennaio, alla Sciorba di Genova il Pietra Ligure disputerà la seconda finale consecutiva della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. La voglia di riscattare la sconfitta dello scorso anno contro la Genova Calcio è tanta. L’avversaria sarà la Fezzanese, formazione retrocessa dalla Serie D e determinata a tornarci. La coppa, infatti, non è utile solo a riempire la bacheca ma apre anche la strada della fase nazionale: una via in più per provare il salto in quarta serie. Il direttore generale pietrese Luca Filadelli, in diretta a Mixed Zone, ha parlato dell’atteso ultimo atto, sottolineando come non serva per forza una vittoria per certificare la crescita di una società che, anno dopo anno, ha potenziato il settore giovanile per poi diventare una formazione di rilievo nel massimo campionato regionale. Una partita che cade, tra l’altro, a cinque giorni di distanza dal big match contro la capolista Millesimo al Viglino in campionato. I biancocelesti hanno solo tre punti di ritardo rispetto ai giallorossi.

Sulla pausa natalizia che ha preceduto la finale: “Negli ultimi anni difficilmente il Pietra Ligure si è trovato in situazioni sbagliate o difficili. L’ambiente è perfetto. Ci siamo allenati forte nelle festività per la finale. Sarà una partita che genera motivazioni particolari, indipendenti dalle settimane precedenti. Sarà una gara che già a gennaio permetterà di dire che la stagione è stata trionfale perché significa alzare un trofeo e finire la stagione da protagonista. Stiamo bene, siamo in fiducia. Stiamo diventando quello che volevamo essere. Vorremmo coronare questo percorso con un titolo”.

Ma una sconfitta non sarebbe un fallimento: “Solo un cieco non vede il lavoro fatto dal Pietra Ligure. E chi non lo vede è in malafede. Qui c’è un gruppo di persone che non ha riposato nemmeno a Natale. Io ho riposato, quindi grazie a chi c’era. Abbiamo compiuto passi da gigante e si sono stretti rapporti umani e tecnici importanti. Magari chi è fuori dirà “caspita esiste anche il Pietra”, ma noi sappiamo cosa abbiamo fatto indipendentemente dall’esito della partita”.

“Rovere man of the match? Sarebbe una bella storia – risponde imbeccato dal collega Claudio Nucci – . Nei suoi 11 anni di carriera ha vestito una sola maglia; è il simbolo di questa società. Non gli piace farlo vedere, ma è attaccatissimo alla nostra maglia ed è il simbolo più raggiante del Pietra Ligure. Ma mi andrebbe bene – scherza – anche se fosse decisa da un autgol”.

“Rovere e Pili sono i nostri Totti e De Rossi. Hanno creduto nel club quando nessuno credeva in noi. La finale arriva dopo un percorso nato nel 2019. Prima non c’ero ma posso dire che io e Pisano abbiamo per tanto tempo sognato di vedere la nostra creatura a certi livelli. Le vicissitudini hanno portato le nostre strade a dividersi, ma questo è il percorso che ci ha portato fino ad oggi. Sarebbe bellissimo che la alzassero proprio Pili e Rovere la coppa, sarebbe la più bella copertina. Poi, l’importante è che venga alzata da qualcuno del Pietra Ligure“.