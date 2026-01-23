Pietra Ligure, Fratelli d’Italia rinnova il Circolo: Monica Piccirilli eletta presidente

Pietra Ligure. Si è tenuta martedì 20 gennaio la prima riunione del 2026 del Circolo di Fratelli d’Italia di Pietra Ligure, nato nel 2019 e ormai consolidato punto di riferimento del partito sul territorio pietresi.

Nel corso dell’incontro, caratterizzato da ampia partecipazione e confronto costruttivo sui temi locali e nazionali, è stata eletta alla presidenza l’avvocato Monica Piccirilli che guiderà le attività del circolo con l’obiettivo di essere vicino ai cittadini, ascoltando le loro esigenze e lavorando concretamente per il territorio.

Tra le prime iniziative del nuovo anno, il Circolo organizzerà incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza in vista del referendum sulla giustizia previsto per marzo. Si tratta di una consultazione che trascende gli schieramenti politici e che riguarda temi fondamentali per il futuro del sistema giudiziario italiano. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti di conoscenza approfondita per esprimere un voto consapevole, al di là di ogni appartenenza partitica.

“Come professionista del diritto – ha dichiarato la Presidente -, ritengo fondamentale che i cittadini possano comprendere appieno la portata dei quesiti referendari. Organizzeremo momenti di confronto aperti e trasparenti, perché su temi così rilevanti per il futuro della giustizia italiana ognuno possa decidere in modo informato”.