Nuovo incarico

Pietra Ligure, Fratelli d’Italia rinnova il Circolo: Monica Piccirilli eletta presidente

Ampia partecipazione alla prima riunione del 2026. Al via incontri informativi aperti ai cittadini in vista del referendum sulla giustizia di marzo

Fratelli d'Italia

Pietra Ligure. Si è tenuta martedì 20 gennaio la prima riunione del 2026 del Circolo di Fratelli d’Italia di Pietra Ligure, nato nel 2019 e ormai consolidato punto di riferimento del partito sul territorio pietresi.

Nel corso dell’incontro, caratterizzato da ampia partecipazione e confronto costruttivo sui temi locali e nazionali, è stata eletta alla presidenza l’avvocato Monica Piccirilli che guiderà le attività del circolo con l’obiettivo di essere vicino ai cittadini, ascoltando le loro esigenze e lavorando concretamente per il territorio.

Tra le prime iniziative del nuovo anno, il Circolo organizzerà incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza in vista del referendum sulla giustizia previsto per marzo. Si tratta di una consultazione che trascende gli schieramenti politici e che riguarda temi fondamentali per il futuro del sistema giudiziario italiano. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti di conoscenza approfondita per esprimere un voto consapevole, al di là di ogni appartenenza partitica.

“Come professionista del diritto – ha dichiarato la Presidente -, ritengo fondamentale che i cittadini possano comprendere appieno la portata dei quesiti referendari. Organizzeremo momenti di confronto aperti e trasparenti, perché su temi così rilevanti per il futuro della giustizia italiana ognuno possa decidere in modo informato”.
