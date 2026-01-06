Il Pietra è il re ligure della Coppa Italia d’Eccellenza: Fezzanese battuta ai rigori

Pietra Ligure 2 (73′ e 90’+6′ Rovere) – Fezzanese 2 (66′ Morelli, 90+3′ Scieuzo)

Il Pietra Ligure vince la Coppa Italia di Eccellenza al termine di una sfida infinita. Finisce 7-6 ai calci di rigore una partita chiusa 2-2 al termine dei regolamentari e che non si è sbloccata ai supplementari. Decisivo Duberti, che neutralizza l’ottavo rigore, e il goal di Dominici dagli undici metri.

Il primo tempo si chiude 0-0 con due grandi occasioni per il Pietra Ligure: spaccata di Dominici nell’area piccola e traversa di testa di Giglio. Sul finale, occasionissima per la Fezzanese ma Duberti para di piede il tentativo ravvicinato di Beccarelli.

Nella ripresa, Morelli porta in vantaggio gli spezzini sfruttando una lettura sbagliata della difesa ponentina. Al 73′ un colpo da biliardo di Rovere porta il Pietra Ligure in parità. I biancocelesti potrebbero passare in vantaggio ma Giglio si fa parare il rigore da Mazzone. Finale vietato ai deboli di cuore nel recupero, con Scieuzo che porta avanti i verdi al terzo di recupero. Giglio si fa perdonare conquistando un rigore quasi sul gong. Rovere non si fa condizionare dal peso del pallone e segna la doppietta personale. L’occasione migliore nei supplementari è quella sciupata da Dominici dopo pochi minuti. Ma come già noto, anche il numero nove ha saputo farsi perdonare.

La partita minuto per minuto

8^ Stradini (F) para Duberti! La finale nei piedi di Dominici: prende la ricorsa e segna! La Coppa è del Pietra!

7^ Vietina (F) goal – Ravoncoli (P) goal

6^ Fiori (F) goal – Malagrida (P) goal

oltranza

5^ Beccarelli (F) alto – Giglio (P) goal 4-4

4^ S.Corrado (F) goal – Delicato (P) goal 4-3

3^ Morelli (F) goal – Pili (P) alto 3-2

2^ Scieuzo (F) goal – Faedo (P) goal 2-2

1^ Bruccini (F) goal – Odasso (P) goal 1-1

La sequenza dei rigori

30′ Finisce qui. Per l’arbitro non è rigore.

28′ Malagrida serbe bene Giglio, che sterza e viene steso da Corrado. Per l’arbitro non è rigore.

27′ Duberti sbaglia il rinvio. Scieuzo calcia però alto.

21′ Pili per Gasco nel Pietra. Fiorio per Nicolini nella Fezzanese.

17′ Morelli fa sponda. Bruccini tira fortissimo, palla però fuori.

16′ Si riparte.

Secondo tempo supplementare

15′ Finisce qui il primo tempo supplementare.

13′ Cambio di Moraglia. Esce – a sorpresa – Rovere. Entra Malagrida.

12′ Sassata di Faedo su punizione dalla sinistra verso il primo palo. Mazzola respinge, poi esce a vuoto sul corner seguente ma la palla termina sul fondo.

10′ Conclusione da posizione defilata di Scieuzo. Blocca a terra Duberti.

8′ Corrado Samuele al posto di Aliboni. Per il 13 una finale da dimenticare: causa il rigore e viene sostituito da subentrato.

5′ Faedo conquista una punizione interessante sul vertice destro d’attacco dell’area. Battuta corta per Rovere che fa la mezzaluna a rientrare. Il dieci impatta con un difensore ma non c’è fallo per l’arbitro.

3′ Vietina cincischia, Dominici gli ruba il pallone e va verso la porta, serve poi Giglio, il cui tiro viene poi murato dal rientro del difensore spezzino.

1′ Si parte.

Primo tempo supplementare

97′ Finiscono qui i tempi regolamentari. Giglio, che riscatta l’errore dal dischetto procurando il rigore, e Rovere, che è freddo e firma la doppietta personale, evitano la sconfitta al Pietra Ligure.

96′ Rovere sul dischetto…Goal! Mazzano intuisce e tocca ma la conclusione è forte e si infila sotto alla traversa.

95′ Incredibile rigore Pietra! Giglio si infila in area da posizione defilata e Albioni lo stende ingenuamente.

93′ Vantaggio Fezzanese! Bruccini crossa al centro. Nicolini fa sponda di testa per l’accorrente Sciuezo che calcia in reta all’altezza dell’area picola.

90’+1 Rigore “in potenza” al Pietra, ci sono gli estremi per la massima punizione ma viene ravvisata un posizione di fuorigioco che invalida l’azione.

90′ Sei minuti di recupero.

87′ Fezzanese pericolosa. Massi colpisce di testa da dentro l’area. Palla fuori di poco.

85′ Stradini colpisce di testa in area. Centrale, blocca Duberti.

81′ Esce Cesarini nella Fezzanese. Al suo posto Aliboni.

77′ Para Mazzola! Giglio calcia a mezza altezza, il portiere intuisce e va a nozze respingendo.

75′ Rigore per il Pietra Ligure! Suggerimento verticale di Rovere che mette Faedo davanti al portiere. Il giocatore appena entrato protegge bene il pallone e si fa stendere. Penalty netto. Come da nuovo regolamento, non viene espulso il portiere.

73′ La pareggia Rovere! Il fantasista incrocia di piatto da dentro l’area non lasciando scampo a Mazzola.

69′ Bello spunto di Rovere che punta l’area e serve a rimorchio Dominici, ma l’attaccante è in anticipo e perde l’appuntamento col pallone.

88′ Cambia il Pietra Ligure: fuori l’impalpabile Sogno, lontano dalle sue giornate migliori, e Iorio. Al loro posto Faedo e Delicato. Moraglia cambia 2/3 della trequarti. Ora Giglio si alza a sottopunta e Faedo gioca a destra. Resta a sinistra Rovere.

66′ Morelli! Fezzanese in vantaggio! Mattia Corrado fa partire da prima del centrocampo un filtrante centrale per l’inserimento di Bruccini. Grande passaggio ma difesa pietrese non esente da colpe. Il capitano dei verdi si presente a tu per tu con Duberti. Il portiere fa il massimo respingendo di piede ma sulla ribattuta il centravanti subentrato calcia in rete a porta sguarnita.

63′ Fase confusa a centrocampo. Le due squadre non trovano la fluidità di manovra necessaria per pungere.

56′ Rovere prova la girata spettacolare in area ma il tiro è innocuo e si spegne dietro alla traversa.

55′ Primo cambio Fezzanese. Esce Scarlino, entra Morelli al suo posto.

47′ Subito occasionissima Pietra Ligure! Dominici si avventa su un cross all’altezza del secondo palo. Colpisce di testa a botta sicura ma spara addosso al portiere. Poteva fare decisamente meglio.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude qui il primo tempo. Meglio il Pietra Ligure con due occasioni nitide, la prima con Dominici in spaccata su cross di Pavese, fuori di poco, e la seconda con Giglio, traversa di testa. La Fezzanese ha però gli uomini per fare male e nel primo minuto di recupero va vicinissima al vantaggio, ma Duberti è provvidenziale di piede.

45′ +1′ Miracolo di Duberti! Pallone messo al centro, una serie di rimpalli porta Beccarelli a calciare da solo da due passi. Il portiere pietrese compie il miracolo parando prima di piede e poi chiudendo il primo palo.

45′ Chiude in attacco la Fezzanese, con un angolo conquistato da Cesarini.

44′ Qualche scaramuccia tra Giglio e Cesarini, ma nulla da “referto”.

42′ Conclusione insidiosa di Nicolini a incrociare dal limite. Duberti si distende e mette in angolo.

41′ Sciuzo chiude Rovere in area. La Fezzanese non riesce a costringere il 10 pietrese a giocare spalle alla porta. In più di un’occasione Rovere ha potuto puntare l’area ma non ha ancora trovato il guizzo vincente.

39′ Momento buono per la Fezzanese. Prima Bruccini viene liberato al limite dell’area per calciare. La conclusione viene respinta. Poco dopo, botta di Nicolini da posizione defilata fuori di poco.

37′ Fallo a centrocampo di Nicolini, ammonito.

36′ Pasticcio difensivo della Fezzanese, con un difensore che rinvia addosso a un compagno. Rovere ne approfitta, vince un contrasto e calcia a giro dal limite. Palla fuori di poco.

33′ Traversa del Pietra Ligure! Angolo dalla destra di Rovere, da posizione defilata altezza dischetto Giglio colpisce forte di testa. Seconda grande opportunità per la squadra di Moraglia.

28′ Giglio porta palla lanciando il contropiede. Scieuzo lo ferma da dietro e viene ammonito.

27′ Sul ribaltamento di fronte, ammonito Gasco del Pietra Ligure.

26′ Cambio di gioco del Pietra, gran controllo di Rovere che si incunea pericolosamente in area. Intervento difensivo che vale quasi come un goal di Vietina, che non si fa disorientare dalle finte del diez biancoceleste.

24′ Oltre a Bruccini e Cesarini, gli unici nati negli anni ’90 in campo, il Pietra deve monitorare molto Scarlino. Apparso particolarmente in palla oggi.

21′ Gliglo in verticale per Rovere. Tacco che libera la corsa di Odasso. Cross murato. Angolo. Sugli sviluppi, calcia Giglio, palla deviata. Il secondo corner viene battuto male da Rovere, la cui traiettoria a giro finisce direttamente sul fondo.

19′ Pietra Vicino al goal! Pavese dalla destra crossa nell’area piccola dove Dominici si allunga in spaccata colpendo con l’esterno destro. Portiere in controtempo ma la palla finisce sul fondo.

13′ Scarlino ancora protagonista, va via a Giglio, poi la palla finisce tra i piedi di Cesarini. Botta dalla distanza, centrale ma forte. Duberti fa muro stile pallavolo e poi blocca. Qualche brividi, il timore pietrese era che le mani potessero piegarsi.

Una delle chiavi di volta della partita potrebbe essere sugli esterni, dove il Pietra Ligure può creare superiorità numerica. Al 4-2-3-1 di Moraglia, Ponte risponde con un 3-5-2 che diventa difesa a 5 in fase di contenimento. Nello spazio tra il braccetto e il quinto i biancocelesti potrebbero trovare il varco giusto.

10′ Ancora Scarlino che dribbla secco da appena dentro l’area dopo aver raccolto un pallone respinto corto dalla difesa di Moraglia. La conclusione è debole e Duberti blocca senza patemi.

9′ Fallo da dietro di Sogno su Scarlino, che si stava involando verso l’area. Ammonito il fantasista pietrese.

3′ Filtrante per Dominici, esce bene al limite dell’area il portiere avversario.

Modulo 4-2-3-1 per il Pietra Ligure. Sogno gioca alle spalle di Dominici nel ruolo di trequartista.

1′ Si parte. Fezzanese incaricata del calcio di inizio.

Inno nazionale. Clima freddo ma soleggiato alla Sciorba di Genova. Fezzanese con la classica divisa verde. Maglia della tradizione anche per il Pietra Ligure, con la divisa biancoceleste. Prima del match, un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana.

Le formazioni ufficiali

Pietra Ligure: 12 Duberti, 2 Gasco, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 6 Leo, 8 Giglio, 9 Dominici, 10 Rovere, 8 Sogno, 15 Pavese, 18 Iorio. A disposizione: 12 Balducci, 13 Pili, 14 Massa, 15 Aicardi, 16 Faedo, 17 Siriu, 18 Prudente, 19 Delicato, 20 Malagrida. Allenatore: Andrea Moraglia.

Fezzanese: 1 Mazzola, 2 Nicolini, 3 Stradini, 4 Vietina, 5 Massi, 6 Corrado Mattia, 7 Scieuzo, 8 Bruccini, 9 Scarlino, 10 Cesarini, 11 Beccarelli. A disposizione: 12 Scopis, 13 Aliboni, 14 Baracchini, 15 Manfrone, 16 Corrado Samuele, 17 Morelli, 18 De Marco, 19 Bastianelli, 20 Fiori. Allenatore: Giulio Ponte.

Arbitro: Rodolfo Corellino di Genova. Assistenti: Andrea Dellerba di Imperia e Riccardo Dell’Imperio di Novi Ligure.

Anteprime e i percorsi delle due squadre

Genova. Un trofeo e una strada in più per la Serie D. C’è tanto in palio nella finale dell’Epifania della fase regionale della Coppa Italia d’Eccellenza che si gioca alla Sciorba. Vincere significherebbe riempire la bacheca e la memoria di dolci ricordi ma anche regalarsi il percorso a livello nazionale. Una bella vetrina e una porta in più per raggiungere la quarta serie (oltre alla vittoria del campionato e dei playoff nazionali). Il Pietra Ligure è determinato a riscattare la sconfitta in finale, di esattamente un anno, contro la Genova Calcio. La formazione di Moraglia ha dichiarato fin dall’estate di voler essere competitiva su entrambi i fronti. Il percorso in coppa non ha inficiato un campionato in cui i biancocelesti sono secondi a tre lunghezze dal Millesimo. Domenica, tra l’altro, lo scontro diretto. Insomma, una settimana mica male per il Pietra Ligure. Anche la Fezzanese è nel novero delle squadre che, in un modo o nell’altro, vuole conquistare una Serie D persa l’anno scorso causa retrocessione. Il club dell’estremo levante ligure aveva scelto di giocare nel girone toscano. L’impressione è che in quello ligure avrebbe avuto molte più chance di salvarsi. Gli spezzini hanno tre punti in meno in campionato rispetto ai savonesi e sono stati l’unica squadra in grado di batterli.

I percorsi in Coppa Italia

Il Pietra Ligure parte forte ad agosto superando 0-4 (Fatnassi, Sogno doppietta, Siriu) il Busalla in trasferta negli ottavi di finale. Sembra una vittoria scontata visto che i genovesi sono una neopromossa, ma poi il campionato svela la forza della squadra di Repetti, ora in piena corsa playoff. Al ritorno, al De Vincenzi, un altro successo, questa volta per 3 a 1 (Insolito, Giglio, Rovere. I quarti di finale riservano la sfida affascinante contro la S.F. Loano. Come accade spesso nei derby, si assottigliano le differenze di tasso tecnico. Ecco quindi che i rossoblù di Lupo si impongono 0-1 all’andata. Al ritorno, in un ambiente infuocato, la formazione di Moraglia ribalta tutto grazie al 2-0 ottenuto grazie alla doppietta di Rovere. La semifinale è contro il Campomorone Sant’Olcese di mister Corradi. Una squadra che, come il Pietra Ligure, è da molti indicata come tra le più attrezzate della categoria. La doppietta, questa volta di Insolito, consente al Pietra Ligure di vincere in trasferta 1-2. Al ritorno, la terza doppietta consecutiva di un marcatore diverso, Giglio, legittima il passaggio del turno 2-0.

Percorso senza particolari patemi per la Fezzanese, che elimina al primo turno la Carcarese pareggiando 0-0 al Corrent e vincendo 4-2 tra le mura amiche. Gli ottavi di finale vedono i verdi opposti all’Arenzano. Doppia vittoria in questo caso, 4-2 in casa e 0-1 al Gambino. La semifinale di andata è apoteosi, 5-0 a una Voltrese che a inizio novembre è impelagata nei bassifondi e quindi chiaramente concentrata sul campionato. Al ritorno, la pratica viene archiviata con un successo per 2-0.