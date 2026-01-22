Pietra Ligure, donata all’unità spinale una carrozzina con misure speciali in ricordo della mamma

Pietra Ligure. “Oggi l’Unità Spinale di Pietra Ligure ha ricevuto una donazione particolarmente gradita

Una donazione che va ben oltre il valore economico e che ci ha profondamente confortato per il significato umano che porta con sé.

L’Associazione MilleAmici ospita un nuovo Amico: Marco. Dopo una difficile esperienza familiare, ha scelto di trasformare il dolore in un gesto concreto di vicinanza verso la nostra Unità Spinale.

Quest’estate la sua mamma si è ammalata e Marco ha toccato con mano quanto una carrozzina possa essere fondamentale nella quotidianità di una persona. Dopo la sua scomparsa, ha deciso di ricordarla con un gesto di grande valore: 1.500 euro, interamente destinati all’acquisto di una carrozzina con misure speciali per l’Unità Spinale di Pietra Ligure.

Grazie alla conoscenza di alcuni membri di MilleAmici, Marco ha individuato il canale giusto per far arrivare questa donazione, che per noi rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche una forte testimonianza della vicinanza che pazienti, ex pazienti e le loro famiglie continuano a dimostrarci.

Da una brutta esperienza può nascere un mondo di sorrisi. Una goccia nel mare che, insieme alle altre, fa davvero la differenza.

MilleAmici non si ferma e continua ad accogliere amici dal cuore grande, come quello di Marco. Grazie, di cuore, per essere al nostro fianco“.