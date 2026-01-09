Pietra Ligure. Commercio in lutto per la scomparsa di Antonio Prota, che gestiva lo storico negozio di abbigliamento “Moda Uomo” nel centro pietrese.

Prota si è spento ieri all’età di 60 anni. Per anni è stato uno dei punti di riferimento nel settore, sempre con qualità e professionalità.

Da poco più di un anno aveva trasferito la sua attività commerciale in via Giacomo Matteotti, sempre nel centro cittadino, con l’obiettivo di valorizzare ancora il punto vendita.

Oggi in tanti lo ricordano: la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomento e commozione. Prota, inoltre, era conosciuto anche a ponente, in quanto aveva iniziato la sua attività a Borghetto Santo Spirito.

Tra i manifesti quello della sua leva, il 1965, tra dolore e cordoglio. Anche sui social non sono mancati i messaggi di condoglianze, “persona gentile e sempre disponibile”.