Pietra, oltre 50 albergatori al corso sull’intelligenza artificiale

Pietra Ligure. Oltre 50 albergatori hanno partecipato lunedì e martedì al corso promosso dall’Unione Provinciale Albergatori di Savona con EBIT, Ente Bilaterale Industria Turistica.

Un corso volto ad approfondire gli aspetti dell’intelligenza artificiale in campo alberghiero. Un confronto, promosso all’Hotel Villa Paolina Di Rosa” di Pietra Ligure che ha visto la presenza di Armando Travaglini, consulente e formatore nel web marketing turistico per hotel e strutture ricettive.

A dare il saluto di benvenuto la presidente di Upasv Stefania Piccardo. “Interessante l’analisi e il dibattito con un esperto che – come ha spiegato il presidente Piccardo – da molti anni ha supportato centinaia di albergatori, gruppi e catene alberghiere nella definizione delle strategie più efficaci per costruire la propria presenza sul web, incrementare la visibilità online e migliorare la redditività grazie agli strumenti del Digital Marketing Turistico. L’interazione tra intelligenza artificiale e turismo sta ridefinendo i paradigmi di un settore che, più di altri, vive di dati, interazioni personalizzate e processi complessi di gestione. Durante il corso sono stati approfonditi diversi argomenti che toccano da vicino il nostro settore: dalla customer experience alla pianificazione strategica, l’AI non rappresenta più una sperimentazione, ma un asset strutturale per gli operatori dell’ospitalità e dei viaggi”.

Un nuovo incontro è fissato per il 2 e 3 febbraio con l’esperto Francesco Piersimoni per illustrare un altro argomento altrettanto interessante: “Vendere camere: ieri, oggi e domani cosa funziona, funzionava e funzionerà”.