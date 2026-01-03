Per Footgolf in Spiaggia ad Alassio un servizio tv speciale a cura di Tgevents Television

Alassio. L’evento del 6 gennaio ad Alassio sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television grazie ad Andrea Biandrino (Andrea Events) che con il supporto dell’operatore Beppe Puglisi seguiranno la manifestazione, ovvero la 10° edizione di Footgolf in spiaggia, sin dalla serata di Gala del 5 gennaio che si svolgerà presso l’Hotel Regina.

All’evento saranno protagonisti, oltre a tutti gli ospiti presenti tra ex campioni di calcio e sportivi e personaggi della tv e dello spettacolo, il musicista e cantautore Nando Rizzo, il cantante Marco Anelli e l’animatore Giacomo Aicardi.

Il programma Tgevents Television andrà poi in onda nella puntata 777 da lunedì 12 gennaio 2026 su tutto il circuito televisivo di Tgevents in tutta Italia ed in particolare sul Network Gruppo Netweek con Telecity giovedì 15 gennaio alle ore 23.30 con replica il sabato 17 gennaio alle 10 ed ancora sul canale nazionale 61 sempre sabato 17 gennaio alle 20 con replica domenica 18 gennaio alle 8. La puntata sarà disponibile sul sito www.tgevents.it già da venerdì 9 gennaio 2026.