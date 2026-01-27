Passo corto del Savona a Sampierdarena, Fabbri: “Ci manca fame, dobbiamo trovarla dentro di noi”

Genova. Il Savona non va oltre lo 0-0 a Sampierdarena e rallenta ancora. Una prestazione opaca, che lascia spazio a riflessioni profonde. Alex Fabbri, al rientro dopo un lungo infortunio, non si nasconde. “È un momento difficile. Dobbiamo uscirne come gruppo. Ci manca un po’ di fame”.

L’attaccante analizza il momento della squadra. “Sono cose che ci diciamo tutti i giorni, ma non riusciamo a portarle in campo. Lavorando forte in settimana dobbiamo riuscire a tirarle fuori tra di noi e con il mister”.

Il pareggio pesa anche per il valore dell’avversaria. La Sampierdarenese difende con ordine e concede poco. “È una partita che dovevamo interpretare meglio. Non basta quello che facciamo durante la settimana, dobbiamo dimostrarlo la domenica”.

Fabbri parla anche del clima interno. “Il mister non ci fa mancare nulla. È venuto anche il presidente a parlarci e ci ha detto le cose come stanno. Ora sta tutto a noi”.

Il riferimento ai tifosi è netto. “Non dobbiamo cercare qualcosa fuori. I tifosi ci sono sempre e anche stavolta sono venuti fin qua. La spinta deve partire da noi”.

Sul piano personale il rientro è una nota positiva. “Dopo dieci mesi lunghi rivedere il campo è importante. Finalmente vedo un po’ di luce. Voglio dare una mano il più possibile”.

Nessun alibi nemmeno sul ruolo. “Posso giocare sotto punta o esterno. Non è quello il problema. Conta solo mettersi a disposizione”.

Il messaggio finale è chiaro. “Serve tanta voglia. Dobbiamo tornare a fare punti”.

Il Savona sale a 30 punti e resta in zona playoff. La distanza dalla vetta però resta ampia. Il tempo per cambiare passo c’è, ma le occasioni iniziano a ridursi.