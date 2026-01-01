  • News24
Apprensione

Partono in fuoristrada per una gita sul Melogno, ma non fanno ritorno: attivate le ricerche

Affidate ai vigili del fuoco. A denunciare la scomparsa i genitori di una ragazza del gruppo, partita insieme a due ragazzi tedeschi

Magliolo. Agg ore 23.40: la ricerca è conclusa con il ritrovamento delle persone disperse.

Nella serata odierna (1 gennaio), sono state attivate le ricerche di tre ragazzi apparentemente scomparsi nella zona del Melogno

A denunciare l’accaduto sono stati i genitori di una ragazza appartenente al trio. Stando a quanto riferito, la giovane, 20 anni, sarebbe partita insieme a due amici tedeschi, a bordo di un fuoristrada. 

Ma non hanno fatto ritorno e i familiari della giovane, trascorse diverse ore in cui hanno provato a contattarla a più riprese senza successo, hanno lanciato l’allarme intorno alle 20. 

Sul luogo si sono recati i vigili del fuoco, a cui sono state affidate le operazioni di ricerca.

 

