Parte CarnevaLöa, al Teatro Sacco c’è il Mago Gentile e ad Albenga il concerto “Musica senza barriere”: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Spettacoli teatrali, concerti, mostre, ma anche il primo appuntamento di CarnevaLöa. Nel fine settimana, come di consueto, saranno tantissimi gli appuntamenti per soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Al Teatro Sacco ci sarà lo spettacolo del Mago Gentile, mentre al Teatro ambra di Albenga ci sarà il concerto “Musica senza barriere”. A Finale c’è il ritorno di “Orti e Fornelli” e un nuovo doppio evento targato “Pomeriggi Musicali”. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

AL TEATRO SACCO DI SAVONA ARRIVA IL MAGO GENTILE

Domenica 25 gennaio, alle 18, approda al Teatro Sacco di Savona “Mago da Legare”, lo spettacolare show del prestigiatore televisivo Gabriele Gentile, tra originali e coinvolgenti giochi di magia, numeri impossibili di mentalismo e situazioni inaspettate.

Gentile é reduce dal successo ottenuto come parte del cast del programma estivo di Rai 2 ‘Missioni d’estate’ . Di recente ha pubblicato il suo sesto libro dedicato al suo maestro Tony Binarelli e due nuovi manuali per Gribaudo-Feltrinelli intitolati ‘Magica scienza’ e ‘Magica matematica’. I due volumi hanno le prefazioni dei colleghi Raul Cremona e Mr.Forest e, quest’anno, usciranno due sue nuove scatole gioco sul tema della magia in Italia, Germania, Francia e Inghilterra.

Illusionista, musicista e conduttore, il poliedrico artista ligure porta in scena al Sacco uno show divertente e stupefacente allo stesso tempo raccontando, ironicamente, il suo modo di vedere l’antica arte della Magia.

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui il programma completo dello spettacolo

PARTE CARNEVALOA

A Loano è tutto pronto per l’edizione 2026 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

L’apertura della manifestazione si terrà domenica 25 gennaio alle 10.30 presso la sede di Vecchia Loano in via Magenta: dopo la conferenza stampa di presentazione del CarnevaLöa 2026, lo storico Michele D’Andrea interverrà sulla “Importanza delle maschere nel contesto culturale”. Alle 14.30 in piazza Italia si terrà la consueta cerimonia della “consegna delle chiavi” della città da parte del sindaco di Loano Luca Lettieri al Beciancin (maschera ufficiale del Carnevaloa) e alle altre maschere Capitan Fracassa (maschera ligure della Commedia dell’Arte), Puè Pepin (il Re del Carnevale) e la Principessa Doria del Castello. Alla cerimonia partecipano numerose maschere provenienti, oltre che dalla Liguria, anche da altre regioni italiane. A seguire corteo per le vie cittadine con l’accompagnamento degli Sbandieratori di Alba.

Come di consueto, un primo “assaggio” del CarnevaLöa si avrà domenica 1 febbraio con il carnevale dei bambini in piazza Rocca. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 14.45 con musica, balli e giochi. Il carnevale dei bambini tornerà domenica 8 febbraio, sempre alle 14.45 ma questa volta in piazza Italia.

Per il programma completo della manifestazione clicca qui

AL TEATRO DELLE UDIENZE IN SCENA “QUESTIONE DI RAZZA”

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro delle Udienze di Finalborgo ospita Questione di razza, una lezione-spettacolo di Guido Barbujani, genetista e scrittore di fama internazionale. La presenza di Barbujani – tra le voci più autorevoli negli studi sulla genetica delle popolazioni e nel dibattito su scienza, diritti e razzismo – rappresenta un appuntamento di eccezionale rilievo per Finale Ligure, che accoglie uno straordinario divulgatore scientifico, nonché uno dei massimi esperti europei in materia. L’evento propone un percorso tra scienza, storia e responsabilità individuale, con letture dell’attrice Chiara Tessiore tratte dall’omonimo romanzo dello stesso Barbujani edito da Solferino (2023).

La narrazione ruota attorno alla vicenda fittizia di Mormino, funzionario nominato prefetto di Ferrara, che nel tentativo di dare un contributo al Manifesto della razza elabora una teoria pseudo-scientifica sulla cosiddetta “razza padana orientale”, ispirandosi agli affreschi astrologici di Palazzo Schifanoia. A fornire, suo malgrado, un supporto scientifico a questo progetto è Tatiana Silberman, professoressa ebrea esclusa dall’insegnamento a causa delle leggi razziali del 1938.

Attraverso l’intreccio fra finzione e dinamiche storicamente documentate, lo spettacolo smaschera la pretesa scientificità delle teorie razziali e ribadisce ciò che la genetica contemporanea dimostra con chiarezza: l’umanità non è suddivisibile in gruppi genetici omogenei, non esistono razze umane biologicamente distinte e ogni classificazione basata sull’idea di razza è un costrutto culturale e ideologico.

Guido Barbujani, professore ordinario all’Università di Ferrara, ha lavorato in importanti centri di ricerca in Italia, Regno Unito e Stati Uniti ed è autore di numerosi saggi e romanzi divulgativi, tra cui L’invenzione delle razze, Sillabario di genetica per principianti, Il giro del mondo in sei milioni di anni, Come eravamo, L’Alba della storia e Contro il razzismo. La sua attività scientifica e divulgativa lo rende una figura di riferimento internazionale, capace di coniugare rigore, chiarezza e impegno civile.

La lezione-spettacolo si inserisce nell’Itinerario Memoria 2026 “Giustificare l’odio_Come il potere costruisce il consenso attorno all’inaccettabile”, un percorso che analizza come, nel contesto fascista italiano, sia stato possibile rendere legittime e accettabili politiche discriminatorie culminate nelle leggi razziali del 1938. L’obiettivo è mostrare come strumenti culturali e istituzionali possano essere usati per normalizzare l’odio, ma anche come oggi possano diventare spazio di consapevolezza e responsabilità individuale.

Età consigliata: dai 14 anni. I posti sono limitati e si consiglia l’acquisto anticipato del biglietto.

La Stagione teatrale 2025/26 del Teatro delle Udienze è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Agostino De Mari ed è ospitata all’interno del Centro Culturale Palazzo del Tribunale, un progetto promosso dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE-24.

Per questo e per tutti gli eventi della stagione è possibile prenotare e acquistare il biglietto (prezzi dagli 8 ai 15 euro) dal sito www.babajagaps.com o telefonando al numero 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). La biglietteria del Palazzo del Tribunale apre alle 20.30; si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio. Sono disponibili abbonamenti, sconti e riduzioni; tutte le informazioni sono sul sito. Il teatro si trova al secondo piano senza ascensore: per esigenze di accessibilità è possibile contattare l’organizzazione.

Qui il programma completo dell’evento

AL TEATRO AMBRA IL CONCERTO “MUSICA SENZA BARRIERE”

La Città delle Torri si prepara ad accogliere un appuntamento speciale, promosso da Anffas in collaborazione con Il Gabbiano – Centri Riabilitativi per Disabili, capace di unire emozione, inclusione e grande musica.

Domenica 25 gennaio, alle 17, il teatro Ambra di Albenga ospiterà il concerto della Musichabile Band, un progetto che mette al centro le persone e il loro talento, andando davvero oltre ogni barriera.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Albenga, porta sul palco un’orchestra composta da persone con disabilità accomunate dalla passione per la musica, affiancate e sostenute da musicisti professionisti.

Il risultato è uno spettacolo autentico, coinvolgente, ricco di energia: un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un potente messaggio di comunità.

La Musichabile Band rappresenta infatti un’esperienza dove la musica diventa linguaggio universale: un mezzo per esprimersi, incontrarsi, creare legami. Un concerto aperto a tutti (famiglie, giovani, appassionati, associazioni) che promette di regalare al pubblico un pomeriggio intenso e pieno di significato.

Per partecipare è previsto un contributo di 12 euro, destinato al sostegno del progetto. Per prenotazioni, contattare (WhatsApp): 347.4313670.

“Un’occasione preziosa per riempire il teatro e dimostrare, ancora una volta, che Albenga sa essere una città attenta, solidale e capace di riconoscere la bellezza dove spesso non ci si aspetta di trovarla”, hanno fatto sapere da Anffas.

Qui i dettagli sul concerto

A FINALE NUOVO APPUNTAMENTO DI “ORTI E FORNELLI”

Dopo il successo dei primi appuntamenti, entra nel vivo il calendario 2026 di “Orti e Fornelli”, l’iniziativa che trasforma Piazza Vittorio Emanuele a Marina in un laboratorio del gusto a cielo aperto.

Il progetto, nato dalla sinergia tra il Comune di Finale Ligure, il Nuovo Polo Scolastico Finalese (Istituto Alberghiero Migliorini e IPSIA) e i produttori locali, torna ad animare il centro ogni penultimo sabato del mese. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo, confermando il format che unisce il mercato dei coltivatori diretti a spettacolari sessioni di show cooking.

L’incontro di sabato 24 gennaio rivestirà un’importanza particolare, coincidendo con l’Open Day del Nuovo Polo Scolastico Finalese. I cittadini e i futuri studenti avranno l’occasione di vedere all’opera i futuri professionisti della ristorazione che, affiancati dagli chef del Dipartimento Solidarietà Emergenze della FIC Liguria, trasformeranno i prodotti stagionali a “km 0” in ricette creative e sostenibili. Oltre alle dimostrazioni dal vivo, al pubblico sarà data la possibilità di acquistare presso le bancarelle presenti le primizie e tutte le delizie dei produttori locali, partecipando inoltre agli assaggi gratuiti, scoprendo i segreti della cucina di qualità narrata dagli studenti stessi.

Affermano il Sindaco con delega al Marketing territoriale, Angelo Berlangieri, e il Vice Sindaco con delega all’Istruzione, Maura Firpo: «Come Amministrazione puntiamo su questa iniziativa che è sia un’ottima occasione di promozione territoriale, capace di valorizzare la cosiddetta “filiera corta”, sia opportunità di sottolineare l’alta formazione professionale locale. “Orti e Fornelli” non è solo un momento di acquisto, ma un punto d’incontro culturale che vivacizza il tessuto urbano di Marina anche in questi mesi invernali, rendendo la tradizione gastronomica ligure accessibile a un pubblico sempre più vasto e connesso grazie al coinvolgimento e alle valide professionalità coinvolte».

Qui i dettagli sull’evento

NUOVO APPUNTAMENTO CON I POMERIGGI MUSICALI A FINALE

Nuovo doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Sabato 24 Gennaio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo un trio classico composto Silvio Moscatelli al violino, Alessandro Travaglini al clarinetto e Maria Pia Carola al pianoforte. Il titolo del programma è “ATMOSFERE ARMENE DEL ‘900”: Un’immersione nella musica del XX secolo influenzata dalle sonorità medio-orientali di grandi compositori armeni (Khachaturian e Arutiunian) e di compositori che si sono ispirati ad atmosfere esotiche (Milhaud e Sollima). Il concerto verrà introdotto da Giacomo Franchi proveniente dal Liceo Musicale di Albenga, vincitore del premio “miglior pianista” all’XI Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi” di Albenga (ex aequo con Anna Litamé che abbiamo ascoltato qualche settimana fa).

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, PRENOTAZIONI CONSIGLIATE via Whatsapp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 25, alle ore 16:30 presso il salone di Palazzo Ricci sempre a Finalborgo, avremo un’altra conferenza con audizioni, dal titolo “Il Jazz incontra i grandi fotografi”. Dieci video-storie in cui alcuni momenti significativi della musica jazz si accompagnano con i lavori dei maestri della fotografia del ‘900. Il relatore sarà Nicola Viassolo, ex Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Finale Ligure.

Qui le informazioni sulla rassegna

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Ad Asinolla, il parco natura di Pietra Ligure, sabato 24 e domenica 25 gennaio ti aspettiamo per due giorni ricchi di attività, coccole e creatività insieme ai nostri amici asinelli e cavalli!

Ecco il programma nel dettaglio:

SABATO 24 GENNAIO

Ore 10:00 – Visita del parco e saluto agli asini

Ore 14:30 – Grooming con Olly e Falco (impariamo a prenderci cura di loro!)

Ore 15:30 – A spasso con Olly

DOMENICA 25 GENNAIO

Ore 10:00 – Visita del parco e saluto agli asini

Ore 14:30 – Horse Painting

Ore 15:30 – Pittura con il crine del cavallo

Le attività sono riservate ai tesserati. Non sei ancora tesserato? Nessun problema! Chiedici info per fare l’iscrizione sul posto.

Dove: Via Piave loc. Pian dell’Olio, Pietra Ligure. Prenotazione obbligatoria: 351.3351902

Non perdere l’occasione di staccare la spina e vivere un’esperienza autentica in campagna. Ti aspettiamo!

PRENOTAZIONI: per attività con gli animali, per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic: 351.3351902 (anche via WhatsApp) – info@asinolla.it – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it (orario del parco dalle 10.00 alle 18.00).

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.