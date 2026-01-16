Il savonese Parodi decisivo per l’Entella: suo il gol dell’1-1 alla Sampdoria

Un giocatore savonese è stato impattante nella sfida tra Sampdoria e Entella, in sponda biancoceleste. È infatti di Luca Parodi l’autore della rete che ha fissato il risultato sull’1-1 facendo portare a casa un punto importante ai suoi (la cronaca minuto per minuto).

Nato a Savona, ha mosso i suoi primi passi nell’Albisola prima di passare al settore giovanile del Savona e ad una lunga carriera tra i professionisti che lo ha portato a Chiavari, dove si trova dalla stagione 2022-2023.

Un bel colpo di testa sia per la precisione dell’impatto con la sfera sia nell’elevazione sulla marcatura di Depaoli, più alto di lui di quasi 15 cm. Aveva già giocato al “Ferraris”: in Coppa Italia quando sulla panchina della Samp sedeva Roberto D’Aversa. In campo anche un altro savonese: Alessandro Debenedetti, ex Finale, che aveva segnato all’andata nel 3-1 chiavarese.

“Parodi sta facendo una stagione ottima ed esaltante sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato il mister biancoceleste Chiappella in conferenza stampa -. Incarna il nostro punto di vista e non è casuale che si sia trovato in area. Se lo merita per quello che fa per questa società”.

Poi un passaggio anche su Debenedetti: “Sta trovando la sua prima stagione con una certa continuità. Oggi ha fatto una partita sporca e di duello. L’abbiamo lasciato troppo solo. Dobbiamo migliorare per metterlo nelle migliore condizioni. Ma non fa mai mancare il suo apporto”.