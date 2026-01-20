Pari tra Masone e Savona, Bruzzone: “Punto guadagnato con voglia. Salvezza? Me la auguro”

Savona. Un pareggio strappato con i denti quello del Masone contro il Savona. L’arma in più degli avversari degli striscioni è stata la difesa, non sempre particolarmente attenta ma efficace a più riprese nell’arco di tutti i 90 minuti. Complici anche diversi errori dei padroni di casa e un paio di parate di Lepri, il Masone tra andata e ritorno raccoglie due punti contro una delle forze del campionato.

“È chiaro che ci siano delle differenze tecniche tra Masone e Savona – dichiara Bruzzone nel post partita -, a fronte di questo oggi i ragazzi hanno disputato una grande partita. Tanta intensità, voglia di non mollare mai. Siamo stati fortunati sul gol, credo che un portiere di quel calibro sbagli una volta l’anno. Credo che questo punto sia guadagnato, siamo stati ordinati e abbiamo lottato al meglio delle nostre possibilità, oggi avevamo diverse defezioni”.

Un Masone che difficilmente sbaglia con le grandi: “Si, sento di dire che abbiamo raccolto meno di quanto ci meritiamo. Poi però il campo dice questo, arriviamo da tre sconfitte per 1-0. Il calcio è così, posso però dire che questo punto in più ce lo siamo meritati, alla luce del fatto che abbiamo avuto anche dei giocatori mezzi infortunati, che hanno recuperato e poi hanno avuto ricadute. Qualche punto in più ci stava, però bisogna farli sul campo“.

“È un risultato che ci aiuta sotto il punto di vista del morale – continua Bruzzone -, le sconfitte di misura probabilmente non erano meritate per quanto visto sul campo, ma sono arrivate. Fare un punto così, in una situazione di difficoltà numerica di giocatori, ci riempie di soddisfazione“.

Questo Masone può salvarsi secondo il mister: “Me lo auguro. Credo di sì, questa squadra ha tutte le carte in regola per la salvezza, spero che la partita di oggi ci dia la spinta per affrontare ancora meglio le prossime partite”.