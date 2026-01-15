Parco eolico tra Murialdo e Osiglia, Arboscello (PD): “Due comunità compatte nel dire No, si ascoltino i territori”

“Ho visitato Osiglia e Murialdo, incontrando cittadini, amministratori locali e comitati. Ho potuto constatare di persona una posizione molto chiara: queste due comunità sono unite da una forte e netta contrarietà al progetto di parco eolico proposto per l’area. È una posizione che nasce non da ideologismi, ma da ragioni ambientali, paesaggistiche e sociali, che meritano ascolto e rispetto.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la visita nelle due località valbormidesi.

“Trovo curioso che anche rappresentanti della Lega abbiano espresso pubblicamente le stesse perplessità – parlando apertamente di un danno ambientale superiore ai benefici – ma non abbiano fatto nulla di concreto. Eppure sono al governo sia a livello regionale che nazionale, ovvero proprio nei luoghi in cui si possono bloccare progetti simili. Quindi, invece di limitarsi a dichiarazioni d’intenti, agiscano concretamente per fermare questa iniziativa, se è ciò che pensano veramente”.

“Il centrodestra deve uscire da questa ambiguità perché non è più accettabile che progetti calati dall’alto, siano osteggiati a parole ma continuino ad andare avanti come per magia. O si è contrari e si agisce, oppure si è complici. È tempo che chi ha il potere di decidere se ne assuma la responsabilità” conclude.