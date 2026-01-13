Parco eolico di Monte Camulera, approvato odg di Foscolo (Lega) in Regione: “Territorio savonese già saturo”

Liguria. “L’assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega, sottoscritto da tutti i gruppi, che in sintesi si schiera contro la realizzazione del nuovo parco eolico ‘SV9 Monte Camulera’ nei Comuni di Murialdo e Osiglia. Il territorio della provincia di Savona, infatti, è ormai saturo e produce già l’89,89% dell’energia elettrica derivante dagli impianti eolici installati in Liguria”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

Secondo Foscolo “in questo caso, inoltre, la Provincia di Savona e i Comuni di Murialdo e Osiglia si sono già dichiarati contrari alla realizzazione del progetto, che prevederebbe 6 aerogeneratori da 6,3 MW ciascuno per una potenza complessiva di 37,2 MW con relative opere di connessione e un’altezza delle maxi pale pari a circa 206 metri”.

“Il nostro territorio non può accettare altri parchi eolici. In particolare, l’area di intervento nei Comuni di Murialdo e Osiglia è caratterizzata da una notevole biodiversità, sia vegetale e sia animale, e si colloca al centro di cinque Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che costituiscono nel loro complesso la Rete Natura 2000”.

“Sono quindi soddisfatta che il consiglio regionale, con questo documento della Lega, abbia posto grande attenzione all’impatto ambientale e alla tutela del nostro territorio”.