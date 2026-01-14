Parco eolico a Murialdo e Osiglia, Bruzzone (Lega): “Danno ambientale superiore ai benefici”

Osiglia-Murialdo. “Sul parco eolico ‘SV9 Monte Camulera a Murialdo e Osiglia con maxi pale alte oltre 200 metri esprimo forte preoccupazione per questo ennesimo progetto nel territorio della Provincia di Savona, che in modo molto evidente andrebbe a creare un danno ambientale sicuramente superiore rispetto ai benefici della produzione energetica, anche se si tratta di energia pulita”.

A parlare è il deputato savonese della Lega Francesco Bruzzone che prosegue: “Le convinzioni che hanno le popolazioni locali, contrarie al nuovo parco eolico, le ho anch’io. Il mio parere è fortemente negativo e quindi sono soddisfatto che anche l’Assemblea legislativa della Liguria, ieri, 13 gennaio, abbia approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che, in sostanza, boccia questo progetto”.

“In tal senso, ricordo che il territorio del Savonese è ormai eccessivamente saturo, producendo già l’89,89% dell’energia elettrica derivante dagli impianti eolici installati in Liguria. Nessuno è contro la produzione della cosiddetta ‘energia pulita’, ma credo che tutti dovremmo essere a favore della salvaguardia dell’ambiente e del territorio, che non è sacrificabile su nessun altare”, conclude Bruzzone.