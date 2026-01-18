Savona. Un centinaio di multe al giorno e evasione al 40%. E’ questo il primissimo bilancio dell’attività svolta dagli ausiliari della sosta di Tpl Linea operativi da lunedì 12 gennaio.

I controlli vengono effettuati dalle 8.45 circa fino alle 19.15 nei parcheggi blu, in questo arco temporale vengono effettuati nove passaggi al giorno da parte dei 3-5 ausiliari che girano contemporaneamente in punti diversi della città.

Tpl, da contratto di servizio firmato con il Comune di Savona per la gestione dei parcheggi a pagamento dal 1 dicembre, si occupa di verificare il corretto pagamento del parcheggio e poi di trasmettere l’avviso di violazione alla polizia locale. Invece, non sono di competenza di Tpl Linea i parcheggi bianchi o i parcheggi riservati ai disabili.

A occuparsi di questa attività sono 19 ausiliari del traffico che hanno anche il compito di controllare i titoli di viaggi sugli autobus.

Per quanto riguarda l’evasione, su dieci parcheggi quattro non sono stati pagati o hanno il biglietto scaduto. In particolare, in questi primi 4 giorni è emerso che le zone in cui ci sono più “evasori” sono piazza Mameli e piazza Giulio II.

Ausiliari del traffico in azione a Savona: task force di addetti per combattere una evasione al 40%

Durante i primi giorni sono state segnalate diverse difficoltà tra parcometri non funzionanti e possibilità di pagare solo con i contanti. Ad oggi sono consentite tutte le modalità di pagamento anche tramite il sistema Easy Parking e Telepass. E’ prevista anche l’installazione di Unipol Move collegato alla lettura delle targhe.