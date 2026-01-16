Pallare senza linea telefonica dal 29 dicembre scorso e non ci sono risposte per una risoluzione immediata

Pallare. Senza linea telefonica fissa dal 29 dicembre, e i tempi di ripristino sono ancora lunghi. Il paese di Pallare è isolato ormai da una ventina di giorni a causa di un guasto ad un cavo che, ad oggi, non è ancora stato risolto.

Non solo i privati, ma anche il Comune, la farmacia ed altri servizi importanti per la comunità stanno subendo questo disservizio.

“Abbiamo già contattato il gestore e tutte le autorità competenti ma per ora il problema persiste – commenta il vice sindaco Roberto Musetti – Credo che ormai ci siano gli estremi per una diffida da interruzione di pubblico servizio, e siamo preoccupati soprattutto per gli anziani soli che, magari, non usano internet e quindi i canali come whatsapp per comunicare e avvisare di eventuali problemi di salute”.

La risposta degli addetti ai lavori è che il termine entro il quale la situazione dovrebbe tornare alla normalità è il 7 febbraio, un motivo per mettere il paese sul piede di guerra.