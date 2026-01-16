Pallacanestro Alassio, positivo il rientro dalle vacanze sia nel settore maschile sia nel femminile

Alassio. Otto partite da mercoledì a domenica, ecco nel dettaglio come è andata la settimana della Pallacanestro Alassio, iniziando dalle più grandi della Serie C, passando per le giovanili e finendo con il minibasket.

SERIE C FEMMINILE: Un terzo quarto negativo costa l’incontro alle ponentine che nel complesso giocano un’ottima partita contro la capoclassifica Amatori Savona. Indicazioni positive quindi, nonostante il referto giallo.

APS 67 – PONENTE 50

Under 17 GOLD Maschile: Con Tigullio doveva essere la prima partita dal rientro delle vacanze natalizie ma la gara non si è disputata per il mancato arrivo della capolista.

Under 17 FEMMINILE: Arriva a far visita alle gialloblù la Cestistica Savonese che si trova nelle posizioni di vertice. Fin dall’inizio le alassine giocano una buona partita limitando i cali che generalmente caratterizzano questa squadra: “Raccogliamo il sesto successo stagionale con merito confermandoci tra le migliori squadre dell’annata in Liguria”.

PONENTE 56 – CESTISTICA 42

Under 15 ECCELLENZA Piemonte: Dal Piemonte arriva Saluzzo e i ponentini riescono a stare davanti per tutti i 40 minuti: “In questo difficilissimo campionato conquistiamo il sesto successo stagionale con un bilancio in parità e diversi referti gialli arrivati con scarti minimi, segno della competitività della nostra squadra. Siamo contenti per la crescita del gruppo e ottimisti per gli anni a venire con la speranza che tanti arrivino a giocare in prima squadra”

PONENTE 88 – SALUZZO 77

ALLIEVE PIEMONTE CSI: Nello scontro al vertice la alassine cedono con Carmagnola al cospetto di una squadra molto fisica che ha meritato il successo: “Le nostre hanno lottato per tutti i 40 minuti e l’obiettivo sarà, a fine anno, di giocarcela maggiormente contro questa forte squadra”.

ALASSIO 34 – CARMAGNOLA 57

Under 13 NBA: In attesa delle divise NBA i gialloblù giocano una gran partita conquistando la vittoria con Imperia che arriva al termine di 40 minuti giocati molto bene contro una squadra che è ben più forte di ciò che non dica il risultato finale: “Bella prestazione da parte di tutti i convocati che hanno confermato di meritare l’attuale posizione in classifica”.

ALASSIO 76 – IMPERIA 36

ESORDIENTI FEMMINILE: Trasferta positiva per le mini cestiste del 2014-15 di Alassio-Borghetto-Le Torri che sono andate a Imperia riuscendo a conquistare tutti i tempi: “Il gruppo si sta sempre più affiatando e siamo contenti di ciò perchè l’obiettivo principale è quello di preparare il gruppo ai prossimi anni portandolo a piccoli passi dal minibasket al basket giovanile”.

Imperia 4 – Alassio 12

SCOIATTOLI-LIBELLULE: Bel torneo di inizio 2026 a Loano con i nati nel 2017-18 alassini che giocano due belle partite con Ceriale e Loano nel giusto spirito minibasket. Tanti minitempi, tanto gioco e tanti sorrisi per tutti i presenti.