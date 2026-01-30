Pallacanestro Alassio, ben dodici appuntamenti in una settimana molto positiva

Alassio. In campo le prime squadre, sia maschile sia femminile, e tante compagini giovanili e minibasket. Ecco come è andata la settimana della Pallacanestro Alassio.

DR2: Prezioso successo esterno a Pegli dove i ragazzi conducono per tutto l’incontro ma mai con margini rassicuranti.

ARENZANO 73 – ABC ALASSIO 77

C FEMMINILE: Due sconfitte ma se con Cestistica dopo 2 quarti ci spegniamo ed incappiamo in una serata davvero storta con Lavagna diamo dimostrazione di poterci stare e reggere il confronto pur calando dopo l’intervallo lungo. Ora inizierà la fase a orologio prima dei play off.

PONENTE 52 – CESTISTICA 53

PONENTE 40 – LAVAGNA 59

U19 REGIONALE: Vittoria importante contro una squadra che è diretta concorrente per le posizioni di vertice. Il risultato è meritato ma è troppo il divario contro la formazione ospite arrivata ad Alassio senza una pedina importante.

ABC ALASSIO 72 – VARAZZE B 48

U17 GOLD: Ottimo referto rosa e bella prestazione da parte di tutti i ragazzi scesi sul parquet. I ponentini mantengono le posizioni di vertice di questo bel campionato.

PONENTE 85 – ARDITA 50

U17 FEMMINILE: Tre quarti in affanno e sono bastati 10 minuti (6-24 di parziale) dopo l’intervallo lungo per avere la meglio su una coriacea APS che ha messo in difficoltà le ponentine.

APS 55 – PONENTE 64

U15 REGIONALE: Successo in trasferta per la nostra squadra quasi interamente sotto leva in una partita sempre in bilico e risoltasi all’ultimo contro un’ottima squadra.

FINALE 67 – PONENTE 71

U14 REGIONALE: Partita non facile ma risolta grazie all’ottima intensità di tutti i ragazzi contro una squadra buona e di prospettiva.

PONENTE 74 – BVC SANREMO 47

U13 NBA: Partita difficile e dove gli alassini sopperiscono a diverse assenze con Vado che risulta parecchio organizzata.

ALASSIO 64 – VADO 52

U13 WNBA: Referto rosa a Genova con SCAT dove tutte e 12 le convocate danno il loro apporto mettendo in mostra bei miglioramenti. Dalla prossima stagione saranno New York Knicks

SCAT 13 – PONENTE 61

ESORDIENTI: Quattro tempi ben giocati dove i gialloblù hanno la meglio ma in un incontro non facile.

ALASSIO 12 – BORDIGHERA 4

MINIBASKET: Bel sabato mattina con gli amici di Pallacanestro Borghetto con tante mini partite e tanti sorrisi nel vero spirito minibasket.